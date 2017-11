Basar : Quickborner Weihnachtsgrüße aus der Kirche

vergrößern 1 von 2 Foto: Natascha Thölen 1 von 2

Quickborn | „Gestern haben Leute unsere Sterne gekauft, um sie als Weihnachtsgrüße nach Australien zu verschicken“, berichteten Felicitas Straßberger und Angelika Voigt an ihrem Stand auf dem adventlichen St. Marien Markt im Gemeindehaus der Katholischen Kirche in Quickborn. Die beiden Damen basteln für ihr Leben gern und hatten eine besondere Idee für die Vorweihnachtszeit: Sie fertigen bereits seit einigen Jahren filigrane Sterne in allen Größen und verschiedenen Papierqualitäten an.

In diesem Jahr haben sie zum ersten Mal eine spezielle Briefumschlag konforme Größe gewählt, so dass ihre Sternengrüße mit garantiert weihnachtlicher Atmosphäre passgerecht in die ganze Welt verschickt werden können. Wer einen ihrer Sterne kaufte, tat automatisch Gutes. Straßberger und Voigt spendeten ihre kompletten Erlöse für einen neuen Innenanstrich des Gotteshauses.

Am Nachbarstand verkaufte die Pfarrsekretärin Renate Buttler gespendeten Trödel wie altes Porzellan, Gläser und Kreuze für denselben Zweck. Die weiteren Erlöse des traditionellen Marktes durch den Verkauf der selbst gebackenen und gespendeten Kuchen kommen zusätzlich zwei anderen Herzensprojekten der Gemeinde zu Gute.

Immer wieder unterstützt die katholische Kirche durch ihre Spenden die Arbeit der in Eritrea tätigen Clarissen-Kapuzinerinnen. Die Ordensschwestern fördern in ihrem Land vor allem die Mädchen- und Frauenbildung. Ein weiteres Projekt, in das regelmäßig Spendengelder fließen, ist das Kinderkrankenhaus der Kinderhilfe Bethlehem des Deutschen Caritas Verbandes.

Dort geht es außer der medizinischen Versorgung von Kindern und Müttern auch um eine nachhaltige, soziale Entwicklung im Bereich Gesundheitsvorsorge, Förderung der elementaren Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie die Befähigung insbesondere von Frauen zu einer umfassenden Selbsthilfe.

Fenja (12) und Nele (13) haben eine andere Verwendung ihrer Verkaufserlöse. „Wir würden gern einen gemeinsamen Wochenend-Trip unternehmen“, sagten die Freundinnen. Während sie zuhause fleißig bastelten, fragte Fenjas Mutter, ob sie ihre fantasievoll hergestellten Stücke nicht auf dem St. Marien Markt anbieten wollen. Beim Verkauf von mit Serviettentechnik verzierten Kerzen, Sternschachteln mit Süßem und bemalten Aufbewahrungsgläsern half auch Fenjas Schwester Lotta (10) mit.

Der Markt mit einer mittlerweile mehr als zwanzigjährigen Tradition bot außerdem eine abwechslungsreiche Vielfalt an mit Liebe zum Detail gestalteten Ständen voller Fantasie und Kreativität Kunsthandwerk. Organisiert wird er seit fünf Jahren von Schneidermeisterin Ruth Schmuck, die auch selbst einen Stand mit ihren professionellen Hobbyarbeiten hatte.

Ansonsten gab es buchbinderische Unikate, aus Filz genähte detailgetreue Lebkuchenmänner und Rentiere als Christbaumanhänger, Ketten sowie Armbänder aus handgeformten, -bemalten und mit Blattgold belegten Steinen aus Kenya, Popart-Grußkarten sowie viele genähte, gestrickte oder gehäkelte Ideen zum Kuscheln, Liebhaben, Wärmen, Wohlfühlen, also allem, um sich selbst und anderen eine Freude zu machen.