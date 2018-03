Neues Stück : Quickborner Speeldeel: Wo eine Leiche macht, was sie will

Die Krimikomödie „Keen Mord ut Versehn“ stammt aus der Feder von Jennifer Hülser und wurde von Heino Buerhoop ins Plattdeutsche übersetzt. Die Quickborner Speeldeel spielt die turbulente Geschichte am Samstag, 17. März, um 20 Uhr, am Sonntag, 18. März, um 16 Uhr, sowie am Freitag und Samstag, 23. und 24. März, jeweils um 20 Uhr. Veranstaltungsort ist der Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7. Die Tickets zum Preis von neun Euro gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Quickborner Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4a, und in Ellerau bei Elektro Bollmann, Steindamm 1-3.