Unfall am Ärztezentrum : Quickborner Polizei sucht Verfasser eines anonymen Schreibens

Auf dem Zettel stand ein Hinweis auf einen Unfallschaden, gerichtet an den Besitzer eines Autos.

von Claudia Ellersiek

24. November 2020, 17:24 Uhr

Quickborn | Am Dienstag (24. November) ist auf dem Parkplatz am Quickborner Ärztezentrum am Ziegenweg ein Auto beschädigt worden. Das hat der Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, Lars Brockmann, mitgeteilt. Die Umstände sind demnach noch unklar, aber es gibt einen Hinweis auf den Verursacher. Er kommt von dem Verfasser einer handgeschriebenen Nachricht, den die Polizei als wichtigen Zeugen sucht.

Unfallschaden im vorderen rechten Bereich des Fahrzeugs

Gegen 10.10 Uhr stellte demnach ein 54 Jahre alter Mann seinen Opel Corsa im hinteren Teil des Parkplatzes ab. „Bei seiner Rückkehr gegen 11.30 Uhr fand er außer einem anonymen Hinweiszettel auf den Verursacher auch einen frischen Unfallschaden im vorderen rechten Bereich seines Fahrzeugs vor“, so Brockmann.

Nun haben die Beamten der Polizeistation Quickborn die Ermittlungen übernommen. Sie suchen unter anderem den anonymen Hinweisgeber. Er möge sich ebenso wie weitere Zeugen des Unfalls unter Telefon (0 41 06) 6 30 00 mit der Polizei in Verbindung setzen.