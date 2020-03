Unterricht besonderer Art : Quickborner lernen mit Wurst aus Schokolade

Ein Gymnasiast überrascht die Pädagogen des France-Mobil mit einer selbstgebackenen französischen Leckerei.

11. März 2020, 10:03 Uhr

Quickborn | Das France-Mobil macht seit nunmehr sieben Jahren regelmäßig halt am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Quickborn. Alexandra Hagen, Fachbereichsleiterin Französisch, hatte sich damals darum bemüht, das Mobil an die Schule zu holen, und bewirbt sich seither jedes Jahr darum, den siebten Klassen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums die etwas andere Französischstunde zu ermöglichen.

Mit dem Mobil kommen Franzosen zwischen 20 und 30 Jahren mit verschiedenen Lernmaterialien zu den Kindern in die Schule und bieten 90 Minuten lang authentische Sprache und abwechslungsreiches Programm mit spielerischen Elementen – wie ein Frankreich-Puzzle, Ratespiele und auch Musik haben die französischen Jungpädagogen im Gepäck. Unsere Zeitung hat in den Unterricht einmal hereinschauen dürfen. Dass die Schüler die Abwechslung zu schätzen wissen, wurde dabei deutlich. Abgesehen von einer mucksmäuschenstillen Klasse, während der 27-jährige Jean, in Frankreich Deutschlehrer und nun für ein Jahr beim France-Mobil tätig, mit einzelnen Schülern Bestellungen im Café übt.

Auch bei der anschließenden Feedback-Runde zeigen sich die Jugendlichen begeistert: „Es ist toll. Mal was Neues mit echten Franzosen“, resümiert ein Schüler. „Es war toll zu hören, wie sie wirklich sprechen. Und es hat mir gefallen, dass wir gegeneinander gespielt haben.“ Dem pflichtet eine Mitschülerin bei: „Mir haben die Spiele auch sehr viel Spaß gemacht. Das war eher wie Freizeit auf Französisch.“

Der Besuch der jungen Franzosen hat aber nicht nur Spaß, sondern auch fachliche Erfolgserlebnisse gebracht: „Beeindruckend fand ich, dass wir jetzt nach eineinhalb Jahren Französischunterricht fast alles verstehen konnten, was Sie gesagt haben“, zeigte sich ein weiterer Schüler von seinem eigenen Lernerfolg überrascht. Ein Mädchen bekräftigte: „Selbst Worte, die wir nicht kannten, könnten wir uns trotzdem erschließen.“

Schnell wurde die Feedbackrunde allerdings zu einer persönlichen Fragestunde mit Lehrer Jean. Woher er so gut Deutsch könne, ob er ein echter Franzose sei und ob er wirklich jedes Mal aus Frankreich angereist komme, wollten die Siebtklässler von ihrem Gast wissen. „Nein“, sagte Jean schmunzelnd, „seit September wohne ich in Hamburg.“

Dass der Funkte offensichtlich übergesprungen ist, zeigte sich auch nach dem Unterricht noch. Ein Schüler bot Lehrerin Hagen aus seiner mitgebrachten Tupperdose einige Schokoladenkugeln an: Saucisson au chocolat, eine Art französische Schokoladenwurst. „Ich wollte das Rezept mal ausprobieren und habe es zuhause gebacken“, erklärt der Junge. Das France-Mobil wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk in enger Zusammenarbeit mit der Französischen Botschaft und dem Institut Français Deutschland angeboten und von der Robert Bosch Stiftung, der Firma Fleetpool, dem Deutsch-Französischen Institut (dFI) Erlangen sowie dem Ernst-Klett-Verlag unterstützt. Zudem beteiligt sich das Land Hessen finanziell am France-Mobil.