Nach Facebook-Nachricht : Quickborner Händler wehren sich gegen Kritik am Wochenmarkt

Facebook-Nutzer halten den Markt für zu klein und monieren den Standort, aber die Kunden sind zufrieden.

Bastian Fröhlig

21. September 2020, 12:27 Uhr

Quickborn/Ellerau | Ein Facebookeintrag sorgt derzeit bei den Quickborner Marktbeschickern für Unmut und Unverständnis. Nun haben sie sich zu Wort gemeldet. „Das tolle Personal und die tolle Ware wurden gelobt, aber trotzdem stand unter dem Foto, dass es der traurigste Wochenmarkt sei, den der Fotograf je gesehen habe“, beschreibt Melanie Leguttky die Veröffentlichung im sozialen Netzwerk.

Das Foto wurde gemacht, als mal wenig los war. Wir versuchen immer, den Markt attraktiver zu gestalten, aber das Posting war schon fast unverschämt. Melanie Leguttky, steht mit ihrem Gemüsestand auf dem Quickborner Wochenmarkt

Käse und mediterrane Angebote wie Brotaufstriche, Schafskäse oder Oliven – das wünschen sich Leguttky und Willi Schliecker, die selbst den Obst- und Gemüsestand auf dem Quickborner Wochenmarkt betreiben. „Platz hätten wir auf jeden Fall. Es wäre wünschenswert, wenn wir etwas Außergewöhnliches bekommen würden“, sagt Leguttky. Sie weiß aber auch, wie schwierig das ist: „Wenn man neu auf einen Markt kommt, müssen einen die Kunden erst kennenlernen. Es dauert drei, vier Wochen, bis die Kunden einen annehmen. Das muss man auch als Anbieter durchstehen.“

Corona sorgt für Kundenzulauf

Immer wieder muss die Kauffrau das Gespräch unterbrechen, weil sich Schlangen vor dem Verkaufswagen bilden. „Wir haben normalerweise 200 bis 250 Kunden am Tag. Während des Corona-Lockdowns waren es teilweise 400 bis 500, weil sich die Menschen nicht mehr in Supermärkte getraut haben.“ Mittlerweile sei es abgeflacht.

Man merkt, dass es deutlich weniger Besucher sind als während des Lockdowns, aber es sind mehr als vorher. Viele haben wir wohl mit der Qualität und der familiären Atmosphäre überzeugt. Willi Schliecker, betreibt einen Obst- und Gemüsestand

Auch im eigenen Hofladen in Klein Nordende sei die Nachfrage – vor allem nach den hofeigenen Freiland-Eiern – gestiegen. Reich könne man damit nicht werden, aber „wir sind zufrieden mit dem, was wir jetzt haben“, sagt Schliecker. Sie gehörten zu denen, die von Corona profitiert hätten. „Aber es wird uns sicher auch noch treffen, wenn viele Leute weniger Geld haben. Die Ware wird ja nicht billiger, sondern eher teurer.“

Bastian Fröhlig

Leguttky ist deutlich optimistischer: „Die Quickborner kommen bei Wind und Wetter, auch bei Starkregen und Gewitter. Zu vielen Kunden haben wir quasi ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist in Ellerau anders. Wenn das Wetter kippt, gehen die meisten in den Supermarkt. Anhand der Wettervorhersage weiß ich, was ich in der Kasse habe.“

Verlegung des Marktes ist kein neues Thema

Den jetzt in den sozialen Netzwerken geäußerten Wunsch, den Wochenmarkt vom Rathausplatz in die Bahnhofstraße zu verlegen, kennen die Marktbeschicker nur zu gut. „Anders ist es aber nicht machbar. Man müsste Quickborn umbauen, damit man den Markt in die Einkaufsstraße bekommt“, sagt Leguttky. Auch andere Öffnungszeiten als mittwochs und sonnabends von 8 bis 12 Uhr sieht sie problematisch: „Ich glaube nicht, dass alle mitmachen würden.“

Denn für viele beginnt der Tag wie für Leguttky und Schliecker schon deutlich vor dem Verkauf. „Um 1 Uhr sind wir unterwegs zum Großmarkt, dann fahren wir direkt zum Markt und bauen auf. In Ellerau sind wir teilweise schon um 5 Uhr, obwohl es erst um 11 Uhr losgeht. Abgebaut wird um 18 Uhr. Auch in Quickborn schicken wir niemanden weg, wenn er kurz nach 12 Uhr kommt“, erläutert Leguttky. „Wenn jemand wirklich auf den Markt will, schafft er es auch.“

Bastian Fröhlig

„Wen interessiert’s?“. fragt Marc Käckenhoff und winkt bei der Frage nach dem Facebookposting ab. „Wer das schreibt, hat keine Ahnung.“ Er hat wenig Zeit zum Reden. „Zeit ist Geld. Frag einfach nebenher, wenn ich mit den Kunden rede“, sagt er und verkauft Schneeheide, Stauden und Baumheide. „Was willst Du mit einer? Ich kenne nur den Preis für fünf“, sagt er einer Kundin und packt direkt sechs Pflanzen in die Tüte.

Nur ein Fahrrad dabei? Käckenhoff schnallt die Palette mit Herbstblühern einfach auf den Gepäckträger. Er würde auch auf den Fischmarkt passen, wo Touristen genau für solche Typen kommen. „Quickborn ist ein Pflanzenmarkt. Für uns läuft es super. Warum sollte sich etwas ändern?“, fragt er und legt lachend nach: „Wenn wir nicht hier wären, wäre es dramatisch. Dann wäre der Markt wirklich tot.“

Bastian Fröhlig

Carmen Ehlers (Foto oben) ist Inhaberin des Unternehmens SH-Heimatliebe und erstmals auf dem Quickborner Wochenmarkt.„Ich bin überrascht, wie gut es angenommen wird“, sagt sie. Normalerweise verkauft sie unter der Marke DressRider Reitbedarf und Hundezubehör. „Da Reitsport derzeit nicht möglich ist, biete ich gesunde Lebensmittel an. Das könnte ein zweites Standbein werden“, sagt Ehlers. Sie ist von ihrem ersten Verkaufstag begeistert. „Mal sehen, wie es weiterhin angenommen wird.“

Fröhlig

„Weil ich den Blumenhändler total super finde“, begründet Petra Ronsieck ihren Besuch in Quickborn. Seit Jahren komme sie aus Norderstedt in die Eulenstadt. „Günstiger kann ich Blumen gar nicht kaufen“, sagt sie. Verbesserungswünsche? „Der Rest ist mir eigentlich egal, ich komme nur wegen der Blumen“, sagt Ronsieck. Direkt neben ihr steht Birgit Reeders aus Quickborn, die ebenfalls nach Gartenbepflanzung Ausschau hält: „Hier gibt es günstige und frische Ware. In Blumenläden zahle ich deutlich mehr.“

Aber auch Obst und Wurst stehen hin und wieder auf dem Einkaufszettel. „An sich ist der Markt super. Nur die Zeiten könnten länger sein. Mein Mann kann mittwochs nie, weil er arbeitet, und bei mir ist es auch eng. Sonnabends kommen wir aber zusammen. Vielleicht sollte man mal 14 bis 18 Uhr testen.“

Sitzgelegenheiten fehlen

Ursula Prack und Enkelin Nadine Weers sind zufällig auf dem Markt gelandet. „Ich war früher gern hier, vor allem, um mir die Blumen anzuschauen“, sagt Prack und lässt den Blick schweifen. „So etwas Schönes“, schwärmt sie. „Wenn ich meinen Rollator habe, werde ich wieder öfter hier sein“, erläutert sie. Kritik? Nur positive: „Es war mal schlechter. Es hat sich sehr verbessert. Für Quickborn müsste er bei der Einwohnerzahl aber noch größer sein.“ Weers fehlen Sitzgelegenheiten: „Damit Oma sich mal ausruhen und man gemütlich einen Kaffee trinken kann.“

Nichts zu meckern haben auch Barbara und Rolf Behnke. „Wir fahren ja extra hierher, weil er hat, was er hat“, sagt sie. Ihr Mann nickt: „Es gibt einen guten Fisch- und Gemüsehändler, und ab und zu kaufen wir auch Blumen. Das ist schon gut hier.“

Ellerauer Markt zurück am alten Standort

Gut läuft es auch für die Marktbeschicker in Ellerau, die wieder auf ihrem angestammten Platz auf dem Edeka-Parkplatz im Berliner Damm sind. „Im Finkenweg war gar nichts los. Da haben sich Hase und Igel gute Nacht gesagt“, beschreibt Leguttky den Standort, an den die Marktbeschicker während des Aldi-Umbaus ausweichen mussten. „Da hat man sich schon die Existenzfrage gestellt und überlegt, ob es sich überhaupt lohnt“, sagt Leguttky. Nun habe es sich deutlich gebessert. Aber richtig zufrieden ist sie mit der Resonanz nicht. „Dafür, dass man dort den ganzen Tag steht, könnte es mehr sein“, sagt Leguttky und ergänzt: „Aber das kann man sich vermutlich immer wünschen.“