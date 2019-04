Nach Vandalismus-Vorfällen : Quickborn: Was macht das Forum sicher?

Vandalismus wird politisches Thema. Bahnhofshalle eingeschränkt geöffnet.

von Claudia Ellersiek

17. April 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Die CDU-Fraktion hat die Einschränkung der Öffnungszeiten des Forums als Reaktion auf die Vandalismus-Vorfälle im Februar kritisiert. Die Maßnahme sei nicht angemessen sagte Unions-Ratsherr Eike Kuhrcke. Dagegen kann sich die SPD nach Aussage ihres Sprechers Karl-Heinz Marrek eine Optimierung der Überwachung und eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen durchaus vorstellen, forderte vor einer Entscheidung allerdings einen Austausch mit Vertretern der Polizei. Das Thema wird Gegenstand der Beratungen im Hauptausschuss, der in der kommenden Woche tagt.

Teile des Gebäudes wurden verwüstet

Wie berichtet, waren Teile des Gebäudes vor einigen Wochen verwüstet und die Scheiben der Eingangstür zum Forum zertrümmert worden. Seitdem gelten am Wochenende neue Öffnungszeiten für das Forum. Zwar ist es in der Woche und am Sonnabend weiter von 5.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags allerdings nur noch von 6.30 bis 12.30 Uhr beziehungsweise 5.30 bis 14.30 Uhr. Der Betreiber hat nach Aussage von Helge Maurer, Leiter des Fachbereichs Liegenschaften, das Recht dazu. Der Vertrag mit der Stadt als Besitzerin verpflichte ihn lediglich, die Öffnungszeiten an die der Läden anzupassen.

Thema im Hauptausschuss

Bei Kuhrcke stießen die veränderten Zeiten auf Unverständnis. „Ich glaube nicht, dass am Sonntag um 12.30 Uhr im Forum randaliert wird und man es deshalb schließen muss“, sagte er. Dagegen gibt es in der SPD offenbar Überlegungen, die Sicherheit durch zusätzliche Maßnahmen weiter zu erhöhen. Welche sinnvoll seien, könne allerdings nur „in einer sachlichen Diskussion mit der Verwaltung und der Quickborner Polizei definiert werden“, stellte Marrek klar. So müsse etwa darüber gesprochen werden, ob die vorhandene Videoüberwachung in diesem Bereich optimiert werden müsse oder der vorhandene Standard ausreiche, um mit Hilfe der Bilder die Täter zu ermitteln. Auch zusätzliche präventive Maßnahmen für das gesamte Umfeld im Bereich von Forum, AKN-Bahnhof und Parkhaus will Marrek nicht ausschließen. Der SPD-Ratsherr setzte sich deshalb dafür ein, einen Vertreter der Quickborner Polizei als Sachverständigen in die Beratungen einzubeziehen.