Quickborn und Ascheberg: Das Werben geht weiter

von Claudia Ellersiek

23. September 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Nach den ersten Beratungen über eine mögliche Verwaltungsgemeinschaft ist zwischen Quickborn und Ascheberg weiter alles offen. Beide Seiten vertagten sich auf den 24. Oktober. Den Fraktionen in Quickborn liegt inzwischen ein 20-seitiger Vertragsentwurf vor, der die einzelnen für Ascheberg zu erbringenden Leistungen auflistet. Für 359 000 Euro pro Jahr bekommt die Gemeinde allerdings keine standesamtlichen Leistungen.

Für Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) sind die Pläne mehr als ein reines Gedankenspiel. Er sprach vor den Mitgliedern des Hauptausschusses von einer „spannenden Nummer“. Die Pläne seien keineswegs so absurd wie sir auf den ersten Blick scheinen. „Die Gemeinde Ascheberg braucht eine qualifizierte Sacharbeit vor Ort, die gewährleistet ist“, sagte er. Darüber hinaus sei eine kompetente Verwaltung im Backoffice nötig, „und da ist es relativ egal, wo die sitzt“.

Der Verwaltungschef versprach, kein Ascheberger werde nach Quickborn fahren müssen, um seine Verwaltungsangelegenheiten zu regeln. „Und umgekehrt sollen Quickborner Mitarbeiter so wenig wie möglich nach Ascheberg fahren müssen, außer im Rahmen des kollegialen Austauschs.“

Ob das klappt, könnte davon abhängen, wo Ascheberg die standesamtlichen Dienstleistungen einkauft. Bislang ist die Stadt Plön zuständig. Mit dem Ende der Verwaltungsgemeinschaft läuft auch der Vertrag über das Standesamt aus, wie Plöns Bürgermeister Lars Winter (SPD) bestätigte. Würde ein Anschlussvertrag etwa aus finanziellen Gründen mit der Stadt nicht zustandekommen, könnte Quickborn auch in diesem Bereich gefragt sein. Und müsste die Frage klären, wie sie das bewerkstelligen will, ohne Mitarbeiter regelmäßig nach Ascheberg zu entsenden.

Allerdings hat Quickborn mit dem Amt Großer Plöner See einen ernstzunehmenden Kontrahenten, der ebenfalls noch im Rennen ist. Dessen Verwaltungschef Stefan Dockwarder bestätigte gestern, der Vertrag sei vorbereitet, und die Gespräche liefen. Das Amt bietet Ascheberg demnach einen Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einer 24-monatigen Kündigungsfrist zum Jahresende an. Beides lehnt die Gemeinde nach Informationen unserer Zeitung bisher ab. Quickborn dagegen hat im Vertrag keine Mindestlaufzeit hinterlegt und bietet eine Kündigungsfrist von 30 Monaten zum Quartalsende an, wie Rechtsamtsleiter Erik Grasselt gestern auf Anfrage bestätigte. Das ist für Ascheberg die deutlich bessere Variante, weil die Gemeinde flexibler bleibt.

Hinzu kommt, dass das Amt Großer Plöner See lediglich eine Bürgersprechstunde vorsieht, was der Gemeinde offenbar nicht ausreicht. Quickborn dagegen will eine kleine Verwaltung in der Gemeinde erhalten. Die Rede ist von 2,5 Stellen.