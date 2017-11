Sportveranstaltung : Quickborn Run: Tri-Kids räumen ab

vergrößern 1 von 3 Foto: Natascha Thölen 1 von 3

von Natascha Thölen

erstellt am 21.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Quickborn | „Sie dürfen so schnell laufen, wie Sie können, aber ich möchte in der ersten Reihe nur die Läufer sehen, die schneller als eine Stunde und vierzig Minuten laufen“, sagte René Croissier kurz vor dem Start des 25-Kilometer-Laufs. Dann zählte der Leiter der Abteilungen Triathlon, Langlauf und Leichtathletik vom TuS Holstein Quickborn von zehn runter, und Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) gab den Startschuss zur Königsdisziplin des 40. Quickborn Run.

Zehn Minuten vorher gab es bereits ein ähnliches Prozedere, als sich die Läufer der Zehn-Kilometer-Strecke auf den Weg machten. Insgesamt gingen in diesem Jahr rekordverdächtige 657 Läufer an den Start, davon sechs Schülerstaffeln. Besonders beeindruckend waren die Leistungen der Triathlon Tri-Kids von der SG Wasserratten Norderstedt. Sie starteten mit drei Staffeln. In der ersten liefen die Ältesten über 14-Jährigen, in der zweiten die Zehn- bis 14-Jährigen und die dritte Staffel bildete sich aus den unter Zehnjährigen. In der Gesamtwertung verfehlte die erste Staffel nur knapp den Sieg.

Die jungen Triathleten haben sich den Gesamtsieg allerdings bereits jetzt als Ziel für 2018 gesetzt. In der Staffelwertung räumten die Tri-Kids dafür so ziemlich alles ab. Als Sieger erhielt die erste Staffel den Riesen-Wanderpokal. Staffel zwei landete auf dem Silbertreppchen und die dritte Staffel mit den Jüngsten erzielte hinter der Staffel vom Elsensee-Gymnasium, begleitet von ihrem Lehrer Thilo Schwarck, einen beachtlichen vierten Platz. Die Runners-Gang und die Quickbornrunners, Schülerstaffeln des Quickborner Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, landeten auf den Plätzen fünf und sechs. Den Gesamtsieg beim 25-Kilometer-Lauf errang Luigi Babusci (1:32:21). Er lief die Langstrecke in diesem Jahr zum ersten Mal, nachdem er in den beiden vergangenen Jahren Gold beim Zehn-Kilometer-Lauf holte. Die beste Frau war Trixi Trapp mit einer Zeit von 1:48:37.

Die kürzere Distanz über zehn Kilometer gibt es seit drei Jahren, als die Teilnehmerzahlen für die Langstrecke zurückgingen, erläuterte Croissier. „Im vergangenen Jahr nahmen noch gleich viele Läufer an den zehn wie an den fünfundzwanzig Kilometern teil. Jetzt sind es mehr bei den zehn Kilometern.“ Hier siegte Peter Seidel, der Babuscis Streckenrekord vom vergangenen Jahr mit seiner Leistung von 0:34:19 toppen konnte. Keine zehn Minuten später lief die beste Frau, Justyna Kwiatkowska, und einer Messung von 0:43:23 durchs Ziel. Die wohl längste Anreise zum Quickborn Run mit 766 Kilometern hatte Peter Karlson auf sich genommen. Er kam extra aus Kalmar in Schweden zum Lauf. Croissier belohnte den besonderen Aufwand des Schweden mit Startfreiheit und einem kleinen Jubiläumsgeschenk in Form eines TuS-Bechers. Karlson belegte mit einer Zeit von 0:56:44 Platz 169.

Als letzte Zieleinläuferin der Langstrecke traf Birgit Endricat nach drei Stunden und 26 Minuten am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ein. „Spaß ist bei mir bis zehn Kilometer. 25 sind schon Arbeit“, sagte die Pinnebergerin im Anschluss müde, aber durchaus zufrieden.