Theodor-Storm-Straße : Quickborn: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus

Die Täter schlugen am Mittwochnachmittag (16. Dezember) zu. Zur Schadenshöhe machten die Ermittler keine Angaben.

von Claudia Ellersiek

17. Dezember 2020, 13:32 Uhr

Quickborn | Nach dem Einbruch in ein Reihenhaus an der Theodor-Storm-Straße in Quickborn hofft die Polizei nun, den bislang unbekannten Tätern mit Hilfe von Zeugen auf die Spur zu kommen.

Wie Polizeidirektionssprecherin Sandra Firsching mitteilte, ereignete sich der Einbruch am Mittwoch (16. Dezember) in der Zeit zwischen 14.30 und 18.30 Uhr. Wie sich die Täter Zutritt zu dem Haus verschafften, teilte sie nicht mit. Auch Angaben zur Beute machte sie zunächst nicht.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt nun aber, wer zur fraglichen Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat. Entsprechende Hinweise nimmt die ermittelnde Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 entgegen.