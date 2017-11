Marketing : Quickborn: Neue Privatschule setzt auf Campus

vergrößern 1 von 2 Foto: Natascha Thölen 1 von 2

erstellt am 22.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Quickborn | „Der Campus-Gedanke ist für uns ein roter Faden von Kita bis zum Abi.“ Der Leiter der neuen Freien Grund- und Gemeinschaftsschule Quickborn, Alexander Delport, hat im Rahmen eines Tages der offenen Tür um weitere Schüler geworben und stellte vor den Besuchern das pädagogische Konzept vor.

Anna Graf, die sich um das Marketing der Privatschule kümmert, setzt dabei insbesondere auf digitale Bildung. „Wir wollen uns konzeptionell abheben“, erklärte sie. Die Etablierung einer Oberstufe sei zum Sommer 2018 geplant.

In Partnerschaft mit der Medienschule in Potsdam-Babelsberg solle es dann das Profil „Film und Medienkommunikation“ erstmalig in Quickborn geben. Graf stieß bei der Suche nach weiteren Kooperationspartnern auf Ben Berger aus Hasloh. Der 16-jährige Schüler der 12. Jahrgangstufe am Elsensee-Gymnasium vertrat die Firma „Tubeconnect Media“ von Freund, Gründer und Jungunternehmer Charles Bahr.

Graf hält den Erfahrungsaustausch mit der jungen Zielgruppe für wichtig. Und Bergers Vorstellungen sind klar: Er wünscht sich für die Schulzukunft mehr Einsatz moderner Medien und weniger Papier. „Wenn der Lehrer seine Informationen direkt auf Smartboard und Tablet schicken würde, wäre der Learn-Work-Flow sicherlich effizienter und macht vielleicht auch mehr Spaß“, sagte er.

Noch findet der Unterricht an der Schule in der Feldbehnstraße in Containern statt. Am 8. Januar 2018 soll das neue vierstöckige Schulgebäude und damit der „Campus Region Hamburg“ eröffnet werden. Zum Pre-Opening während des Tages der offenen Tür erhielten die Besucher, sicher ausgestattet mit Warnweste und Schutzhelm, die Möglichkeit, den Bau in Augenschein zu nehmen.

Begleitet wurden sie von Arnd Lieder und Claudia Zindars von der ausführenden Baufirma. Im Erdgeschoss entstehen Räumlichkeiten für eine schuleigene Kita mit 40 Krippen- und 80 Elementarplätzen. In die erste Etage wird die zurzeit noch zweizügige Grundschule einziehen. Das dritte Geschoss ist für Unter- und Mittelstufe vorgesehen. Die oberste Etage steht der Oberstufe zur Verfügung, die nach dem Willen der Schulleitung zum neuen Schuljahr eingerichtet werden soll.

Oben auf dem modernen Gebäude wird ein Dachgarten entstehen, der den Schülern als Schulhof zur Verfügung steht. „Wir wollen den Campus für jedermann öffnen“, erklärte Delport.

Kulturelle, politische oder private Einrichtungen sollen nach seinen Worten die Möglichkeit erhalten, den Dachgarten für besondere Events zu buchen. Delport erhofft sich dadurch Synergieeffekte und Kontakte zu ortsansässigen Unternehmen. Dabei geht es nicht zuletzt um die Bereitstellung von Praktikumsplätzen für die Schüler.