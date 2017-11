Quickborn muss zwei Kitas nachrüsten

Das Thema Kindergärten bleibt ein großes in Quickborn: Nicht nur, dass in der schnell wachsenden Stadt Betreuungsplätze fehlen, jetzt muss sie auch noch kräftig in zwei bestehende investieren. Mehr als 177 000 Euro wird es nach ersten Schätzungen kosten, die Brandschutz- und Wasserhygiene-Vorgaben des Kreises Pinneberg im Johanniter-Kinderhaus Quickelbü und im Johanniter-Kindergarten Wilde 13 zu erfüllen.

„Die Auflagen müssen wir erfüllen. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass uns die Betriebserlaubnis entzogen wird“, erklärte Carsten Möller, Leiter des Fachbereichs Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Soziales. Hintergrund: Weder der Brandschutz noch die Trinkwasseranlagen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. „Beide Kitas folgen jetzt den Empfehlungen des Fachdienstes Umwelt und investieren“, bestätigte Kreissprecher Oliver Carstens gestern.

Zurzeit muss die Stadt für die Maßnahmen kein Geld in den laufenden Haushalt einstellen. „Die Kosten können aus Abschreibungsrücklagen finanziert werden“, sagte Möller. Die Höhe der Rücklagen beträgt aktuell etwa 600 000 Euro. Ausschussvorsitzende Annabell Krämer (FDP) sieht in der wachsenden Zahl neuer Vorgaben und Regeln eine Herausforderung für Politik und Verwaltung, hält die genannten Investitionen allerdings für alternativlos. „Das müssen wir in Angriff nehmen, wir haben gar keine andere Wahl.“ Dem stimmte auch SPD-Fraktionsvorsitzende Astrid Huemke (SPD) zu: „Klar, dass es gemacht werden muss. In Zukunft werden wir vermutlich immer wieder mit solchen Dingen konfrontiert.“

