Tourismus : Quickborn ist die Stadt der Durchreisenden

von Claudia Ellersiek

erstellt am 03.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Die Zahl der Übernachtungen ist in Quickborn auf einen neuen Höchststand gestiegen. Nach Auskunft des Statistikamts Nord meldeten die Hotels und Pensionen von Januar bis August insgesamt 68.959 Übernachtungen. Das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Hoteliers und Gastronomen nennen als Gründe vor allem den Ausbau der A 7 und die Attraktivität der benachbarten Metropole Hamburg. Weil dort immer häufiger kein Bett mehr zu kriegen ist, weichen viele Touristen auf das Umland aus.

Im Hotel Quickborn stehen 187 Zimmer zur Verfügung. Die Auslastung liegt bei rund 90 Prozent im Jahresdurchschnitt. Hotelleiterin Carina Treumann bestätigt den Aufwärtstrend bei den Übernachtungen. „Vor allem in der Hauptsaison sind wir häufig ausgebucht“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Busreisende, Geschäftsleute und Reisende mit dem Ziel Dänemark kommen hier unter – oft nur für eine Nacht. „Sie haben meistens eine lange Anfahrt aus Süddeutschland hinter sich und machen hier noch eine Pause, bevor es nach Skandinavien weitergeht“, so Treumann. Neu hinzugekommen ist die Gruppe der Arbeiter, die vorübergehend auf der Großbaustelle A 7 eingesetzt werden. „Die Baufirmen müssen ihre Leute unterbringen und kommen dann zu uns“, so Treumann. Quickborn liege strategisch günstig an der Autobahn, und auch Hamburg sei schnell zu erreichen.

Die Gruppe der A 7-Arbeiter sorgt auch im Hotel Ibis Budget Hamburg Quickborn für stabile Auslastungszahlen von durchschnittlich 70 Prozent. „Die meisten unserer Gäste sind allerdings nach wie vor Monteure, die in Hamburg arbeiten“, sagte Geschäftsführer Christian Wahlen. Der Standort profitiere davon, dass in der Hansestadt so viel gebaut werde. Am Wochenende kommen die Durchreisenden auf dem Weg nach Dänemark hinzu.

Und noch einer spürt den Aufwärtstrend: Norbert Schadendorf betreibt seit vier Jahren den Wohnmobilstellplatz Tante Henni in Hasloh. „Ich merke durch die Gespräche, die ich mit den Gästen führe, dass viele Gewerbetreibende zu uns kommen, die früher in ein Hotel gegangen sind“, sagte er. In ruhiger Umgebung quasi im eigenen Bett schlafen zu können, habe einen zunehmend hohen Stellenwert. In den vergangenen Jahren haben sich seine Buchungszahlen jeweils verdoppelt. Die Gründe dafür sind nach Ansicht Schadendorfs vielfältig. „Hamburg spielt eine ganz wichtige Rolle. Wenn dort mehrere Großveranstaltungen wie ein Konzert der Rolling Stones und die Cruise Days zusammenkommen, ist bei mir kein Platz mehr zu kriegen.“ Hohe Preise für Hotelzimmer und die übergroße Nachfrage ließen die Besucher auf das Umland ausweichen. Über den touristischen Stellenwert Quickborns und der umliegenden Gemeinden macht er sich allerdings keine Illusionen. Schadendorf sieht ihn schlicht nicht. „Wir profitieren hier fast ausschließlich von der Nähe zu Hamburg“, sagte er.