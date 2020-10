Täter und Opfer gesucht : Quickborn: Gruppe schlägt auf Mann ein und flieht

Ein Zeuge hatte drei Männer dabei beobachtet, wie sie mit Gegenständen auf einen Mann eingeschlagen haben. Die Täter flohen in Richtung Bönningstedt.

von Caroline Hofmann

12. Oktober 2020, 13:19 Uhr

Quickborn | Ein Zeuge hat am Freitag (9. Oktober) in Quickborn beobachtet, wie eine Gruppe von drei Männern auf einen 50 bis 60 Jahre alten Mann eingeschlagen hat. Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag (12. Oktober) mitteilte, hat sich die Tat gegen 16.30 Uhr auf dem Gelände der Jet-Tankstelle an der Kieler Straße ereignet. Nach Aussage des Zeugen haben die Männer mit Gegenständen auf das Opfer eingeschlagen. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung Hasloh/Bönningstedt.

Auch der Geschädigte selbst hat sich nach dem Tatgeschehen entfernt und sich noch nicht gemeldet. Kai Hädicke-Schories, Polizei-Pressesprecher

Die Polizei ermittelt jetzt von Amts wegen gegen Unbekannt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: kräftige Statur, etwa 50 Jahre alt, hellbraune Stiefeletten, Jogginghose, gelbes Base-Cap

Täter 2: schlanke Statur, etwa 25 Jahre alt, kurze dunkelblonde Haare, helle Armbanduhr, dunkle Jeans, weiße Schuhe, Bauchtasche

Täter 3: kräftige Statur, zirka 35 Jahre alt, kurze schwarze Haare, hellbrauner Pullover, dunkle Jacke, weißer Schal, dunkelblaue Jeans

Die Ermittler der Quickborner Polizei sind auf der Suche nach Zeugen. Bürger, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer (0 41 06) 6 30 00 zu melden. Auch der Geschädigte kann sich über diese Telefonnummer mit den Beamten in Verbindung setzen.

Unser Blaulichtmonitor