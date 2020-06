Polizei sucht Umweltsünder : Quickborn: Altölkanister am Wegesrand abgeladen

Weil sich einer der Deckel löste, ist Öl ins Erdreich gesickert.

von Claudia Ellersiek

24. Juni 2020, 13:30 Uhr

Quickborn | Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwei mit Altöl gefüllte Kanister auf einem Grünstreifen an der Ulzburger Landstraße in Quickborn illegal entsorgt. Nach Angaben von Nico Möller, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, wurden die Behälter aus dem fahrenden Auto geworfen. Das hätten die ersten Ermittlungen ergeben.

Altöl ins Erdreich gesickert

Dabei löste sich von einem der Kanister offenbar der Deckel und eine bislang unbekannte Menge an Altöl verteilte sich „über eine Strecke von einigen Metern unmittelbar auf dem Erdreich am Wegesrand“, so Möller. Beamte der Quickborner Polizeistation fertigten nicht nur die Anzeige, sondern kümmerten sich auch um die fachgerechte Entsorgung des Öls.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Inzwischen hat die Umweltabteilung des Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn die Ermittlungen übernommen. Die Polizeibeamten bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon (04121) 40920 zu melden.

