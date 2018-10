Prosa und Piano in der Friedenskirche

Der Autor Ingo Platz liest in Ellerbek aus seinem neuen Roman vor

von shz.de

17. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Dass eine Lesung mit Musik zusammenpasst, beweist die nächste Veranstaltung in der evangelisch-methodistischen Friedenskirche in der Gemeinde Ellerbek. Der Autor Ingo Platz stellt dabei seinen Roman „Kropperbusch“ vor in dem es um das Scheitern inmitten grenzenloser Möglichkeiten und die Macht der familiären Vergangenheit geht. Beginn der Veranstaltung im Moordamm 43-45 ist um 16 Uhr.

Begleitet wird die Autorenlesung von musikalischen Beiträgen der Musikwissenschaftlerin Silke Struck am Klavier. Sie bringt die Prosa des Autors zum Klingen. Die Bandbreite reicht vom „Intermezzo in A-Dur“ des Komponisten Johannes Brahms, das „Prélude in Des-Dur“ von Frédéric Chopin über lateinamerikanische Rhythmen bis hin zu „S’Wonderful“ von George Gershwin. Struck ist mehrfache Preisträgerin bei Jugend Musiziert und beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg tätig.

Zum Buchinhalt: Der Hamburger Christoph Hansen ist Single, Student und kriegt nichts so wirklich hin. Ein Abschluss seines Studiums liegt in weiter Ferne, schließlich studiert er bereits im 26. Semester. Ihm stehen eigentlich alle Türen offen, um glücklich zu sein, doch er kommt nicht voran. Stattdessen ist er ein Denker und grübelt über die Frage des Lebens nach. In Rückblenden und Gedankensprüngen rezensiert er die Geschichte seines Lebens und von einer Zeit, die von Ängsten durch die Finanzkrise bis hin zur Verlagerung zwischenmenschlicher Beziehungen in digitale Medien reichen. Der Leser wird auf eine Reise quer durch Hamburg mitgenommen, mal melancholisch, mal humoristisch. Laut Platz ist die Musik in dem Roman ein Leitmotiv. „Die Hauptfigur des Romans hätte selbst gern Klavier gespielt – was er als Kind stattdessen geschenkt bekommen hat, ist eine Mundharmonika“, sagt der Autor. Musikstücke stehen symbolisch für bestimmte Zeiten und soziale Schichten: „So deutet der Protagonist zum Beispiel das unbekümmerte Klavierspiel einer exzentrisch-mondänen Nachbarin auf ihrem verstimmten Instrument als einen Ausweg aus konventionellen Lebenswegen“, beschreibt Platz.

Ein Teil der Musikstücke, die in der Ellerbeker Friedenskirche gespielt werden, wurde tatsächlich aus der Romanhandlung entnommen. „So wurden für die Hamburg-Passagen Stücke des in der Hansestadt geborenen und aufgewachsenen Johannes Brahms ausgewählt. Lateinamerikanische Rhythmen nehmen das Publikum in eine Ferienanlage mit, in der der Protagonist Christoph seinen Pauschalurlaub verbringt“, schildert der Autor.