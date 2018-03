Forderungen nach zweiter Wache : Platz für die Quickborner Feuerwehr in der Meisterei?

Landesbetriebschef Torsten Conradt bestätigt Kontakte zur Stadt.

von Claudia Ellersiek

12. März 2018, 12:00 Uhr

Quickborn | Vertreter der Straßenmeisterei Quickborn haben bei einem Treffen mit der Quickborner FDP-Landtagsabgeordneten Annabell Krämer die Bereitschaft zu Gesprächen über Unterstellmöglichkeiten für ein Feuerwehrauto signalisiert. „Wir wissen um den Wunsch, kennen im Moment aber noch keine Einzelheiten und wissen noch nichts über die benötigte Fläche“, sagte der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Torsten Conradt. Er gebe in der Sache inzwischen Kontakte zur Quickborner Verwaltung. „Wir werden das Thema demnächst diskutieren und möchten gern zu einer gemeinsamen Lösung kommen“, so Conradt.

Nachdem aus dem Kreis der Quickborner Feuerwehr Forderungen nach einer zweiten Feuerwache in Quickborn-Heide laut geworden waren, brachte unter anderem Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) eine mögliche Kooperation mit der Straßenmeisterei ins Gespräch. Auf dem großzügigen Gelände in der Friedrichsgarber Straße gibt es mehrere Garagen und viel freie Fläche zum Wenden auch großer Fahrzeuge.

Darüber hinaus forderte Conradt vom Land eine klarere Linie beim Umbau und Neubau von Straßen. Die Mittel für die Landesstraße seien lange immer weiter runtergefahren worden. Deshalb sei jetzt auch mehr als ein Drittel in einem maroden Zustand. Inzwischen liege der Fokus auf der Erhaltung und noch immer werde der Neubau von Straßen vernachlässigt. Das treffe auch Quickborn. „Wir sind hier im Hamburger Randgebiet inzwischen bei Verkehrsmengen angekommen, dass wir über eine Umgehungsstraße reden müssen“, so Conradt. Dazu bedürfe es allerdings auch des Mutes der Stadt, drängende Verkehrsprobleme anzugehen. „Wenn man alles ablehnt, kommt man niemals in eine Diskussion“, so Conradt.