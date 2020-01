Ellerauer Kita Uns Lütten geht gegen Müll vor : Plastik runter, Edelstahl rauf auf den Tisch

Ellerauer Kindertagesstätte Uns Lütten geht konsequent alle notwendigen Schritte, um die Müllflut einzudämmen

von Claudia Ellersiek

24. Januar 2020, 17:20 Uhr

Ellerau | Generationen von Kindern sind mit ihnen durch ihre Kindergartenzeit gegangen, nun sollen sie bestenfalls noch zum Tuschen eingesetzt werden: Plastikbecher. Zumindest in der Ellerauer Kita Uns Lütten sind die bunten Gefäße nicht mehr willkommen. Leiterin Birgit Stender und Elternsprecherin Agnes Verfürth haben die Nase voll von den Hiobsbotschaften über Plastikrückstände im Blut kleiner Kinder oder den wachsenden Müllberg. In Elleraus größter Kindertagesstätte werden künftig Edelstahlbecher eingesetzt. Es ist ein weiterer Schritt hin zu einer Einrichtung, in der zunehmend weniger Verpackungsmüll anfällt.

Kehrtwende beginnt mit gemeinsamem Frühstück

Der Blick in die Brotdosen der Kinder sei für sie am Ende nicht mehr hinnehmbar gewesen, sagt Stender. „Was da an Plastik drin war: Verpackungen für Fruchtzwerge, Tüten für kleine Käsestücke – das können wir hier gar nicht alles trennen.“ Da sei ihr klar geworden: „Wir gehen den Verpackungswahn an“, sagt sie. Elternsprecherin Verfürth hatte sie sofort auf ihrer Seite. Die Kehrtwende wurde in Form eines täglichen gemeinsamen Frühstücks aus den Beständen der Kita und einer Knusperpause am Nachmittag eingeläutet. „Wir haben die Eltern gebeten, jeweils am Anfang der Woche etwas für unseren Vorrat mitzubringen und dabei möglichst auf Plastikverpackungen zu verzichten.“ Motto: Lieber lose als verschweißt. Seitdem, so Stender, habe sich der Müll deutlich reduziert.

Eigentlich haben wir heute nur noch die Tetrapacks für die Milch. Birgit Stender Leiterin der Kita Uns Lütten

Zeitgleich wurde das Plastikgeschirr ausgetauscht. Schon länger sind in Elleraus dienstältester Kita, sie ist rund 50 Jahre alt, vor allem Keramik und Glas im Einsatz. Die Becher – bunt, stabil und lange Lieblingsutensil vieler Kinder – sind noch eins der letzten Überbleibsel. Nun haben auch sie ausgedient - zumindest weitgehend. Dafür hat Mark Meyer gesorgt, der mit Ellerau allerdings wenig zu tun hat. Meyer ist Round Tabler (RT), gehört dem Club 122 Malente-Eutin an.

Die Edelstahlbecher sind unser nationales Serviceprojekt für 2020. Mark Meyer, Round Table 122 Malente-Eutin

Noch dazu eines, dass bundesweit so gut ankam, dass jetzt alle Clubs die Idee übernommen haben. Dass Meyer nun die Kita Uns Lütten unterstützt, ist dem Engagement von Elternsprecherin Verfürth zu verdanken, die gleichzeitig Vorsitzende des Fördervereins der Einrichtung ist. Sie wurde auf das Projekt aufmerksam, ignorierte die Entfernung und bewarb sich für die Kita. Sie bekam den Zuschlag, und Meyer kann die edlen Becher ausliefern (Foto).

Für RT 122 ist der Spaß nicht ganz billig. 3 Euro kostet ein Edelstahlbecher, 100 davon gehen nach Ellerau. Weitere rund 1600 bleiben in der Region des Clubs und sind bereits anderen Einrichtungen fest zugesagt.