Plaschkes Vision von einer Top-Reitregion

Ehrenpräsident von der Reitervereinigung Reitregion Quickborn stellt Pläne vor

von shz.de

04. Mai 2018, 16:03 Uhr

Während der Jahreshauptversammlung der Reitervereinigung Reitregion Quickborn (RRQ) hat Ehrenpräsident Hans-Ulrich Plaschke angekündigt, beim Pferdesportverband Schleswig-Holstein für das Himmelmoor das Siegel „Pferdefreundliche Region“ zu beantragen. Für seine Wahlheimat Quickborn hat Plaschke dieses Ziel bereits erreicht. Seit 2011 hängt im Rathaus der Eulenstadt eine dekorative Holztafel mit der Aufschrift „Pferdefreundliche Gemeinde“.

In Deutschland leben über eine Million Pferde Seite an Seite mit dem Menschen im Bereich Land-, Forstwirtschaft sowie Sport und Freizeit. Sie werden für therapeutische Zwecke eingesetzt und ziehen im Fremdenverkehr fast vier Millionen pferdebegeisterte Menschen an. „Rund 690 000 Reiter, Fahrer, Voltigierer, Züchter und Pferdefreunde sind in zirka 7600 Pferdesportvereinen organisiert“, gibt die DRV an.

Damit wird das Pferd auch zu einem wirtschaftlichen Faktor. Der Verband schätzt, dass drei bis vier Pferde einen Arbeitsplatz ergeben. Für die Region von Kaltenkirchen bis Hamburg-Schnelsen mit 3000 Pferden bedeute das zwischen 750 und 1000 Arbeitsplätze, rechnete Plaschke vor. Das wisse man auch in der Eulenstadt. Es freue ihn sehr, dass Quickborn als sportbegeisterte Stadt die Arbeit der RRQ so tatkräftig unterstütze.

Für Plaschke steht nach eigenen Angaben derzeit die Verbesserung des Reitwegenetzes im Himmelmoor ganz oben auf der Agenda. Auf der 14 Kilometer langen Reitstrecke rund um das Himmelmoor wurden bereits 31 Positionsschilder montiert. „Falls ein Reiter sich mal verletzen sollte, braucht er nur die Positionsnummer an die Polizei weiterzugeben und kann mühelos aufgefunden werden“, so Plaschke. Und dabei soll es nicht bleiben. Er stellte den Mitgliedern einen Maßnahmenkatalog vor, den er mit Klaus-Dieter Czerwonka, dem Chef des Quickborner Torfwerks, erarbeitet hat.

Demnach sollen nach und nach für schnellere Reiter gefährliche größere Steine beseitigt und die Banketten mit Sand aufgefüllt werden. Mit dem Abschnitt zwischen den Positionspunkten zwei bis sechs solle kurzfristig begonnen werden, da sich die Teilstrecke von 2,2 Kilometern gut eigne, um auch mal ein Stück zu galoppieren. Um für andere Nutzer der Wege ein positives Signal zu setzen, schlug Julia Selk vom Stall „Fellwechsel“ das Aufstellen von „Apple Boys“, Sammelbehälter für Pferdeäpfel, an einigen markanten Stellen des Rundweges vor. Zusätzlich müssen Aufsitzhilfen bereitgestellt werden, für die Reiter mit sehr hochgewachsenen Pferden. Die Versammlung einigte sich auf vier Stellplätze für die Sammelbehälter sowie umgelegte Baumstämme zum Wiederaufstieg.

Zur Umsetzung des Projektes der „Pferdefreundlichen Region“ hat der engagierte Ehrenpräsident Plaschke folgende Idee: „Ich möchte, dass wir alle Bürgermeister mit ins Boot holen“, sagte er, da an das Himmelmoor die drei Gemeinden Quickborn-Renzel, Borstel-Hohenraden und Hemdingen angrenzen.