Hasloh : Planlosigkeit bei Planung des Pastorats

von Caroline Hofmann

erstellt am 21.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Hasloh | Fast zwei Jahre sind das Hasloher Pastorat und ein Teil des evangelischen Gemeindezentrums am Mittelweg im Besitz der Gemeinde Hasloh. Die neu gebaute Kirche soll am Reformationstag, 31. Oktober, eingeweiht werden. Doch was passiert dann auf dem Gelände am Mittelweg 2?

Paragraf 34 Baugesetzbuch (BauGB): Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

Diese Frage stellten sich die Mitglieder des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Hasloh während der jüngsten Sitzung. „Wir müssen uns darüber einigen, was wir wo machen wollen. Mehrfamilienhaus ja oder nein oder etwas anderes Großes?“, fragte Ausschussvorsitzender Thomas Krohn (CDU) in die Runde. Es müsse eine Entscheidung über die planerischen Vorgaben, wie die Art und Dichte der Bebauung gefällt werden. Auch die Frage, ob Doppel- oder Reihenhäuser an der Stelle erbaut werden sollen, stand im Raum. Eines stand jedoch fest: „Für sozialen Wohnungsbau ist die Fläche zu klein. Das können wir vergessen“, sagte Jürgen Hofmann (SPD) während der Sitzung. Bei anderen Punkten waren sich die Politiker nicht ganz sicher. „Je detaillierter wir alles festlegen, desto unattraktiver machen wir das Ganze für einen möglichen Investor“, betonte Jens Schwarzer (SPD). Dem stimmte auch Eckhard Stapelfeld (FDP) zu: „Wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren. Der Investor hat sich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches an die örtliche Bebauung anzupassen“, erklärte er.

Ansonsten sei es nötig, den B-Plan zu überarbeiten. Auch bei der Größe der zur Verfügung stehenden Fläche waren sich die Politiker nicht sicher. „Es stehen etwa 3500 Quadratmeter zur Verfügung“, sagte Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD). Diese vage Angabe reichte sowohl Stapelfeld als auch Horst Rühle (CDU) nicht. „Dem Investor muss klar sein, welche Fläche er am Ende kriegt“, sagte Rühle. Stapelfeld sah auch eine mögliche Erweiterung des Kindergartens als problematisch an. „Wir können doch keinem Investor ein Angebot machen und ihm dann am Ende noch Fläche wieder abziehen, weil wir den Kindergarten erweitern. Wir brauchen Zahlen, ansonsten bringt das hier nichts“, bekräftigte er.

Es soll nun ein Plan erstellt werden, auf dem die exakte Fläche angegeben ist. Außerdem votierten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig dafür, sich nach Paragraf 34 Baugesetzbuch zu richten. Über das Thema werden auch die Gemeindevertreter während ihrer nächsten Sitzung sprechen. Das Gremium trifft sich am Dienstag, 26. September, im TuS-Heim, Am Sportplatz 2, um 19.30 Uhr.