Pianistin bringt Roman zum Klingen

Autorenlesung mit Klaviermusik in der Ellerbeker Friedenskirche

von shz.de

23. Oktober 2018, 16:00 Uhr

„Ich bekam beim Lesen regelrecht Ohrwürmer“, erzählte die Pianistin Silke Struck den Besuchern der Autorenlesung in der Friedenskirche in Ellerbek am Sonntag zum Ursprung ihrer Idee. „Prosa und Piano“, so lautete das Motto der gemeinsamen Veranstaltung mit dem Autor Ingo Platz: eine Lesung mit Klaviermusik.

„Die Handlung und die Stimmung wurden so konkret beschrieben, dass ich direkt Musik dazu im Kopf hatte“, erläuterte die Musikwissenschaftlerin Struck weiter, wie sie auf den Gedanken kam, die Lesung aus Platz‘ Debütroman „Kropperbusch“ mit Musikstücken am Klavier zum Klingen zu bringen.

Prosa und Piano, eine harmonische Verbindung und ein gelungener Versuch, verschiedene Stimmungen innerhalb einer Geschichte hör-, erleb- sowie fühlbar zu machen. Im Roman „Kropperbusch“ erzählt Platz die Lebensgeschichte von Christoph Hansen, einem Hamburger Studenten im 26. Semester. Der Autor beschreibt anhand von philosophischen wie auch melancholischen Gedanken in tiefgründiger Weise das Seelenleben seines Protagonisten. Gleichzeitig nimmt Platz den Leser mit auf eine Reise quer durch Hamburg sowie auf eine Zeitreise zurück in eine Kindheit in den 1980er und frühen 1990er Jahren.

Gemeinsam mit Struck hatte der Autor für die Lesung in der Friedenskirche eine gezielte Auswahl von Textpassagen getroffen, in denen für die Pianistin, die mehrfach bei Jugend musiziert ausgezeichnet wurde, die jeweiligen Stimmungen am eindrucksvollsten mit Klavierstücken harmonierten. Platz las von Feiern in den Villen der Elbchaussee mit „Dom Perignon“ und Struck spielte den Party-Hit „Take five“ von Paul Desmond. Die Beschreibung eines Pauschalurlaubs rundete die Pianistin mit dem lateinamerikanischen „Un poquito cantos“ ab, was die Zuhörer direkt in Ferienstimmung versetzte.



Textpassagen musikalisch vertont





Das Glockengeläut am Hamburger Rathaus am Gänsemarkt hörten die Besucher in der Sinfonie in C-moll von Johannes Brahms, der wie die Hauptromanfigur in Hamburg geboren und aufgewachsen ist. Ebenso aus der Feder von Brahms stammt das melancholische Intermezzo in A-Dur, das die Einsamkeit Christophs zum Ausdruck bringt. Prosa und Piano: eine gelungene Symbiose zweier Kunstrichtungen, die nach einer Wiederholung verlangt.