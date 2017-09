Pferdesport für den guten Zweck

vergrößern 1 von 3 Foto: Schilling (2) 1 von 3

Das Gestüt Hohenufer in Langeln öffnete gestern die Türen für die traditionelle Benefizveranstaltung „Familienspaß und Reiten für den guten Zweck“. Der Erlös fließt auch diesmal der Christophorusaktion zu. Ihr Ziel ist es, Mentoren zu rekrutieren, die junge Menschen aus schwierigen Familienverhältnissen ein Stück weit unterstützend auf ihrem Lebensweg begleiten.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung strömten viele Besucher auf das Gelände, um sich umzuschauen und einen Blick auf die Kutschen und Pferde zu werfen, die das Bild der Veranstaltung prägten. „Wir sind in den vergangenen drei Jahren jedes Mal dabei gewesen“, berichtete eine Besucherin aus Elmshorn, die mit ihrer sechsjährigen Enkelin gekommen war. „Es ist aber auch wirklich schön hier. Insbesondere den Kindern wird viel geboten.“

Das Programm umfasste im sportlichen Bereich einen großen Reit- und Fahrwettbewerb mit Geländeorientierungsstrecke, Gehorsamsprüfungen und Geschicklichkeitstests. Zugelassen waren Reiter jeden Alters sowie Ponys und Pferde jeder Größe, ebenso Kutschen und Anspannung für den Fahrwettbewerb. Außer spannenden, sportlichen Wettbewerben, bei denen sich die Partnerschaft von Mensch und Tier bewähren musste, gab es ein attraktives Rahmenprogramm mit Ponyreiten, Kutschfahrten, Schminken und Kistenklettern für die jüngsten Gäste. Kluge Köpfe konnten durch Lösen verschiedener Aufgaben rund um das Thema „Pferd und Gestüt“ einen Christophorus-Pferdepass erwerben, der ihm eine kostenlose Kutschfahrt über das Gelände einbrachte.

Leonie Uhl (18) aus Tornesch nahm an der 14 Kilometer langen Kutschausfahrt teil. „Ich war hier schon häufiger mit dabei und habe stets einen Mittelplatz belegt“, erklärte sie. „Jetzt peile ich den zweiten Platz an.“ Sie fand das Gelände rund um das Gestüt hervorragend. Johanna (13) aus Hamburg mischte beim Reitwettbewerb und Geschicklichkeitsparcours mit und hatte sich vorgenommen, erneut einen vorderen Platz zu erringen. Das sei für sie aber letztendlich nicht so wichtig. In erster Linie zähle der Spaß. Caroline (14) aus Hamburg trat in den gleichen Disziplinen wie ihre Freundin Johanna an. Sie machte sich Hoffnung, „ganz vorn zu landen“, wie sie formulierte.