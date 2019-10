Pendlerhochburg Quickborn

80 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten pendeln in die Eulenstadt

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Die Fernsehserien „Ein Bayer auf Rügen“ und „Zwei Münchner in Hamburg“ befassten sich in den 1980er und 1990er Jahren mit den kulturellen Unterschieden zwischen Nord- und Süddeutschland und dem Heimweh nach seinem Bundesland. Quickborn könnte heute auch Schauplatz einer solchen Serie sein. „Ein Bayer in Quickborn“ oder „Zwei Hessen in der Eulenstadt“ wären mögliche Titel. Die Menschen pendeln nicht nur von Quickbporn zu ihrer Arbeitsstätte, sondern fast 80 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Arbeitsort Quickborn kommen von Außerhalb in die Stadt. Das geht aus dem Berichte zur Jahresmitte der Stadt Quickborn hervor, der im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt wird.

Von den 8561 Quickbornern, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben, pendelten zum Stichtag 30. Juni 2018 insgesamt 7255 Personen aus. Für mehr als die Hälfte der Pendler war das Ziel die Hansestadt Hamburg. Waren es 2011 noch knapp über 3000 Pendler pro Tag, lag die Zahl im vergangenen jahr laut der Bundesagentur für Arbeit bei etwa 3750 Männern und Frauen, die in Hamburg arbeiten. Mit fast 900 Pendlern liegt Norderstedt auf Rang zwei. Dahinter folgen Pinneberg, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Ellerau, Rellingen, Elmshorn, Bönningstedt, Kiel und Wedel. Bis zu 200 Pendler nutzen täglich die Strecken aus der Eulenstadt in die Orte. Für gerade einmal 1309 Personen ist Quickborn Wohn- und gleichzeitig Arbeitsort.

Doch ist auch Quickborn interessant für Pendler. Von den 6642 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Arbeitsort Quickborn pendelten zum Stichtag 30. Juni 2018 insgesamt 5334 Personen ein, teilte die Verwaltung mit. Die Quote läge unverändert bei 80 Prozent. Mit 3685 Personen kommen die meisten Pendler aus anderen Gemeinden in Schleswig-Holstein. Dahinter folgt Hamburg mit 1153 Pendlern. Doch auch südlich der Elbe ist Quickborn als Arbeitsplatz scheinbar bekannt. „Die Einpendler kommen aus fast allen Bundesländern nach Quickborn“, heißt es im Bericht zur Jahresmitte. So teilen sich die Pendlerströme auf: Niedersachen (200), Nordrhein-Westfalen (48), Mecklenburg-Vorpommern (48),Bayern (35), Bremen (34), Baden-Württemberg (23), Berlin (22), Hessen (17), Brandenburg (13) sowie Sachsen-Anhalt (11).



Enge Verbindung zum Kreis Segeberg





„Die meisten Verflechtungen hat Quickborn mit dem Kreis Segeberg“, teilt die Verwaltung mit. 1814 Menschen pendeln aus dem Kreis Segeberg nach Quickborn. Aus dem Kreis Pinneberg sind es 1166 Menschen. Dahinter folgen die Kreise Steinburg (171), Plön (27), Rendsburg-Eckernförde (158), Herzogtum Lauenburg (21), Stormarn (92). Ostholstein (11). Schleswig-Flensburg (11) und der Landeshauptstadt Kiel (72).

Die meisten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind mit 1500 im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Immobilien sowie in wissenschaftlichen Dienstleistungen tätig. Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz folgt mi 1228 Beschäftigten auf Platz zwei. Diese beiden Bereiche sind die einzigen, die vierstellige Mitarbeiterzahlen haben. Verarbeitendes Gewerbe folgt mit 692 Mitarbeitern auf Rang drei. Dahinter liegen laut Bundesagentur für Arbeit Verkehr und Lagerei (597), Gesundheits- und Sozialwesen (581), Baugewerbe (422), sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (309), Gastgewerbe (188), Erziehung und Unterricht (162), Information und Kommunikation (82), Kunst, Unterhaltung und Erholung (66), Erbringen von sonstigen Dienstleistungen (59), Land- und Fortwirtschaft, Fischerei (17) und private Haushalte (13).

406 Personen waren im Juni 2019 in Quickborn arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen von 387 auf 406 leicht gestiegen. „Ein Anstieg ist insbesondere bei den Frauen von 173 auf 197 Personen sowie bei Personen unter 25 von 27 auf 38 und bei den Schwerbehinderten von zwei Personen zu verzeichnen“, teilt die Verwaltung mit. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei im Vergleich zum Vorjahr von 122 auf 104 gesunken.