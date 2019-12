Nur 1:1 – HSV weiter im Krisenmodus

Avatar_shz von Christian Brameshuber

15. Dezember 2019, 16:50 Uhr

Sandhausen | Das Unentschieden gerettet. Doch der Hamburger SV befindet sich weiter im Krisenmodus. Nach zwei Niederlagen in Folge kam der Fußball-Zweitligist gestern in Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus. Den Punktgewinn rettete Lukas Hinterseer, der in der 75. Minute den Ausgleichstreffer erzielte. Alexander Schirow hatte Sandhausen in der 39. Minute in Führung gebracht. Sport ab Seite 14