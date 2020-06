Überfall auf 19-Jährige : Norderstedter Polizei veröffentlicht Phantombild

Zeugenaufrufe sind bislang erfolglos geblieben. Nun sucht die Polizei mit einem Bild nach den Tätern.

Norderstedt | Nach dem brutalen Überfall auf eine 19 Jahre alter Hamburgerin in Norderstedt hat die Kriminalpolizei jetzt ein Phantombild von einem der beiden Täter veröffentlicht. Sie hofft, mit Hilfe der Zeichnung in den Ermittlungen vorankommen zu können, nachdem ein Zeugenaufruf bislang nicht zu einer Festnahme geführt hat.

Der Fall liegt bereits mehr als ein halbes Jahr zurück. Am 6. November 2019 verließ die junge Frau kurz nach 6.30 Uhr in Norderstedt an der Haltestelle Alte Dorfstraße in der Friedrich-Ebert-Straße den Bus der Linie 295. Zu Fuß machte sie sich auf den Weg in Richtung Kornhoop und bemerkte nach Angaben der Polizei schon kurz nach dem Aussteigen zwei Männer, die ihr offenkundig folgten.

In einem unbeleuchteten Abschnitt der Straße Kornhoop wurde sie von hinten gepackt und aufgefordert, ihr Geld und das Handy rauszugeben. Als sie sich weigerte, schlugen die Täter auf sie ein und wiederholten ihre Forderung.

Als aus der Ferne ein Licht zu erkennen war, ließen die Täter von der 19-Jährigen ab und flüchteten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Kriminalpolizei

Das Opfer blieb leicht verletzt zurück. Beute machten die Täter nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Bis heute gibt es keine Hinweise auf die Identität der Männer. Beide Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Der eine ist demnach etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und mit einem südeuropäischen Erscheinungsbild. Zur Zeit des Überfalls trug er eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Adidas-Jogginghose und eine Kapuze. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Der zweite Täter war der Beschreibung nach dick, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Auch er war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose, Schal, Basecap und Kapuze bekleidet und sprach Deutsch mit einem Akzent.

Hinweise nimmt die Kripo in Norderstedt unter Telefon (040) 528060 entgegen.