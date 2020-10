EC-Karten-Betrug : Norderstedt: Videokamera in Bankfiliale filmt verdächtigen Mann

Zuvor war in einem Discounter eine Geldbörse entwendet worden. Nun sucht die Kripo Zeugen.

14. Oktober 2020, 15:54 Uhr

Norderstedt | Seit Februar fahndet die Kriminalpolizei in Norderstedt nach einem Betrüger, der erst eine Geldbörse gestohlen und anschließend mit der EC-Karte des Opfers Geld an einem Bankautomaten abgehoben haben soll. Nun veröffentlichte die Kripo Fotos von ihm, aufgenommen von einer Videokamera.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Darauf zu sehen ist ein kräftig gebauter Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Er hat einen dunklen Vollbart und ist dunkel gekleidet. Auf dem Kopf trägt er eine schwarze Wollmütze mit einem Puma-Emblem.

Tatort: Discounter in der Segeberger Chaussee

Wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilte, ist bereits am 7. Februar in einem Norderstedter Discounter in der Segeberger Chaussee, Ecke Ligusterweg, eine Geldbörse samt EC-Karte gestohlen worden. Wenig später hob ein Unbekannter in einer Bankfiliale in der Berliner Allee eine Summe Bargeld im unteren vierstelligen Bereich vom Konto des Opfers ab. Dabei wurde er von einer Videokamera gefilmt.

Nun hoffen die ermittelnden Beamten, dass jemand den Mann kennt und Hinweise auf seine Identität geben kann. Sie wählen die Telefonnummer (040) 52 80 60.

