Polizei sucht Zeugen : Norderstedt: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft am Schmuggelstieg

Der Einbrecher wurde von einem Zeugen beobachtet. Anschließend ergriff er die Flucht.

von Caroline Hofmann

22. Dezember 2020, 16:38 Uhr

Norderstedt | Eine junge, männliche Person hat am Dienstagmorgen (22. Dezember) gegen 4.30 Uhr versucht, in ein Norderstedter Juweliergeschäft am Schmuggelstieg einzubrechen. Es blieb am Ende bei dem Versuch. Nun ist die Kriminalpolizei auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Sachschaden von mindestens 6000 Euro

Wie Polizeipressesprecher Kai Hädicke-Schories mitteilte, versuchte der junge Mann, sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen. Dabei sei er von einem Zeugen bemerkt worden, der auf dem Weg zur Arbeit war. „Der Unbekannte floh daraufhin, ohne in das Gebäude eindringen zu können", so Hädicke-Schories. Es sei allerdings ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro entstanden.

Wer hat etwas beobachtet?

Eine genaue Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Bekannt ist nur, dass es sich um einen Mann mit einem schwarzen Rucksack und dunklem Kapuzenoberteil handelt. Wer im Bereich des Tatorts etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer (040) 528060 melden.