Radfahrer gesucht : Norderstedt: Unbekannter stürzt und stößt 86 Jahre alte Frau auf die Straße

Der Mann tritt die Flucht an, als Helfer sich um die verletzte Seniorin kümmern. Nun wird der Mann gesucht.

von Claudia Ellersiek

01. Oktober 2020, 13:07 Uhr

Norderstedt | Die Polizei in Norderstedt sucht nach einem bislang unbekannten Radfahrer, der auf eine Frau gefallen ist und sie dabei auf die Fahrbahn gestoßen hat. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag (22. September), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg erst am Donnerstag (1. Oktober) mitteilte.

Frau fiel vor ein Auto

Gegen 12.30 Uhr stand die 86 Jahre alte Frau demnach auf dem Bürgersteig an der Ulzburger Landstraße, auf Höhe des Hauses mit der Nummer 425. Dort führt ein Durchgang zur Straße Rehkamp. Dort war der unbekannte Radfahrer unterwegs. Beim Einbiegen nach rechts auf die Ulzburger Landstraße stürzte der Mann auf die Seniorin, die durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn gestoßen wurde.

Dort prallte sie gegen einen in diesem Moment nur mit mäßiger Geschwindigkeit vorbeifahrenden Wagen einer 50-jährigen Skoda-Fahrerin aus Kaltenkirchen. Kai Hädicke-Schories, Polizeisprecher

Während sich Passanten und Autofahrer um die Frau kümmerten, die später mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, trat der Unfallverursacher die Flucht an.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die mit Hinweisen die Ermittlungen unterstützen können. Der Mann hat nach Angaben von Polizeisprecher Hädicke-Schories eine schlanke Figur, ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und etwa 50 Jahre alt. Er hat graumelierte Haare und war zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem blauen kurzärmeligen Oberteil sowie hellen Bermuda-Shorts bekleidet. Auf dem Rücken hatte er einen schwarzen Rucksack.

Hinweise und Angaben zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 52 80 60 entgegen.

Unser Blaulichtmonitor