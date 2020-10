Zeugen gesucht : Norderstedt: Unbekannte stehlen Land Rover Sport im Wert von 50.000 Euro

Die Täter haben das Fahrzeug ohne Schlüssel in Betrieb genommen und entfernten sich in unbekannte Richtung.

von Caroline Hofmann

19. Oktober 2020, 12:37 Uhr

Norderstedt | In der Nacht von Sonntag auf Montag (18. bis 19. Oktober) bis 6.50 Uhr ist in Norderstedt ein Land Rover Sport gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Geländewagen auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus in der Straße Lehmbarg abgestellt.

Die bislang noch unbekannten Täter setzten das Fahrzeug ohne Schlüssel in Betrieb und entfernten sich in unbekannte Richtung. Kai Hädicke-Schories, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Der Wert des Fahrzeugs beträgt etwa 50.000 Euro. Der schwarze Wagen hat auf der Frontscheibe unten rechts einen roten Aufkleber mit der Aufschrift „Hamburg Airport“. Weiter vermuten die Ermittler, dass die hintere Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen wurde.

Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Rufnummer (040) 52 80 60 in Verbindung zu setzen.

Unser Blaulichtmonitor