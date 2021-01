Zeugen gesucht : Norderstedt: Unbekannte stehlen 75.000-Euro-Jeep von Firmengelände

Mehrere männliche Personen waren zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Betriebes beobachtet worden. Ob sie etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, steht noch nicht fest.

von Caroline Hofmann

18. Januar 2021, 13:12 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (15. bis 16. Januar) ein Jeep Grand Cherokee von einem Firmengelände gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, war das graue Fahrzeug im Wert von 75.000 Euro auf dem Betriebsgelände in der Ulzburger Straße 400 abgestellt worden.

Mehrere männliche Personen am Tatort beobachtet

Die bislang unbekannten Täter setzten das Auto ohne Schlüssel in Betrieb und entfernten sich in unbekannte Richtung, schilderte Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories. Zeugen berichteten, dass sich zum Tatzeitpunkt verdächtige männliche Personen in der Nähe des Geländes aufgehalten hatten. Sie waren mit einem schwarzen BMW, Typ 520d, mit einem VS-Kennzeichen für die Gemeinde Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) unterwegs.

Kripo sucht Zeugen

Wer in der Tatnacht etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich mit den Beamten der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Rufnummer (040) 52 80 60 in Verbindung setzen.