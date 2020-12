Polizei sucht Zeugen : Norderstedt: Unbekannte schlagen auf 20-Jährigen ein und stehlen Smartphone

Die zwei Männer flüchteten in unterschiedliche Richtungen, nachdem sie hatten, was sie wollten.

von Caroline Hofmann

21. Dezember 2020, 14:14 Uhr

Norderstedt | Am Freitagabend (18. Dezember) ist ein 20-jähriger Hamburger am Norderstedter Grasweg ausgeraubt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand er sich gegen 21.40 Uhr auf Höhe der Hausnummer 2 in der Nähe der Einmündung Bockhörner Moor als zwei junge Männer aus einer Jugendgruppe heraus an ihn herantraten.

Während ein Täter auf den Hamburger einschlug, entriss der zweite ihm sein Smartphone. Beide flohen daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Lars Brockmann, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Eine anschließende Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Täter, der auf den 20-Jährigen eingeschlagen hat, wird als schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Der zweite Unbekannte soll zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und von hagerer Statur sein. Er wird auf etwa 17 Jahre geschätzt. Zudem hatte er schwarzgelocktes Haar, das an den Seiten kurzgeschoren war. Der Mann war ebenfalls dunkel gekleidet.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Norderstedt ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Tatnacht etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.