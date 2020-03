Polizei sucht Zeugen : Norderstedt: Totes Schaf offenbar von gestohlenem Anhänger geworfen

Der Tot eines Schafs steht jetzt in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Anhängers.

von Caroline Hofmann

30. März 2020, 16:36 Uhr

Norderstedt | Nach dem Fund eines totes Schafs am Straßenrand des Hofwegs in Norderstedt haben die Beamten jetzt herausgefunden, dass das Tier nach einer Geburt verstorben war und zur Abholung auf einen Anhänger geladen wurde. Dieser wurde nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg in der Nacht zum 26. März von bislang Unbekannten gestohlen.

Kriminalpolizei ermittelt wegen des Diebstahls

„Die Anhängerdiebe entledigten sich des toten Schafs offenbar im Hofweg“, sagt Steffen Büntjen von der Pressestelle der Polizeidirektion. Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt nun wegen des Diebstahls. Der Anhänger wurde in der Schleswig-Holstein-Straße entwendet. Er befand sich in einer Weidezufahrt nahe der Einmündung zum Langenharmer Weg. Laut Büntjen ist vielleicht jemandem der Abtransporter des Anhängers, auf dem sich das tote Schaf befand, aufgefallen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (040) 528060 entgegen.