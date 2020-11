Polizei sucht Zeugen : Norderstedt: Taschendiebe schlagen doppelt im Herold Center zu

Innerhalb einer Stunde schlugen der oder die Täter zweimal zu. Sie entwendeten Geldbörsen aus Handtasche und Einkaufsbeutel.

von Caroline Hofmann

24. November 2020, 15:01 Uhr

Norderstedt | Gleich zwei Frauen sind im Norderstedter Herold Center am Montag (23. November) bestohlen worden. Wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilte, war eine 80-jährige Norderstedterin zwischen 12.55 und 13 Uhr in dem Einkaufszentrum unterwegs. Aus der am Rollator hängenden Handtasche fehlte dann plötzlich das Portemonnaie. Die Geschädigte vermutet, dass ihr die Geldbörse in einem Blumengeschäft, während es zu einem Gedränge kam, gestohlen wurde.

Geldbörse auch aus Einkaufsbeutel gestohlen

Knapp eine Stunde vorher haben Diebe ebenfalls im Herold Center ein weiteres Portemonnaie einer 70-jährigen Frau aus einem Einkaufsbeutel entwendet. Der Sachschaden liegt in beiden Fällen im zweistelligen Bereich.

Polizei sucht nach Zeugen

Konkrete Hinweise zu dem Täter oder den Tätern gibt es aktuell noch nicht. Die geschädigten Frauen erstatteten im Nachgang Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 52 80 60 in Verbindung setzen.

Zwar ist der Sachschaden in diesen beiden Fälle relativ gering, doch laut Brockmann ist der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich.

Im laufenden Jahr sind im Kreis bereits über 250 Taten angezeigt worden. Der Großteil der Diebstähle ereignete sich in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren. Einen Schwerpunkt stellen die städtischen Bereiche dar. Allein in Norderstedt ist es zu 130 Taschendiebstählen gekommen. Lars Brockmann, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Auf ihrer Homepage gibt die Polizei Tipps, wie man sich am besten vor Taschendiebstählen schützen kann. Interessierte finden hier die Website.