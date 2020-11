Nach Diebstahl : Norderstedt: Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads

Ein 62-Jähriger hatte das Fahrrad Ende Oktober gestohlen. Die Beamten konnten ihn festnehmen und das Diebesgut sicherstellen.

von Caroline Hofmann

09. November 2020, 14:15 Uhr

Norderstedt | Dieses Mal ist die Polizei nicht auf der Suche nach Zeugen, sondern nach dem Besitzer eines Fahrrades. Bereits am Freitag (30. Oktober) kam es zu dem Diebstahl und zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Darunter das Fahrrad. Den Besitzer konnten die Beamten bislang allerdings noch nicht ausfindig machen. Um ihn zu finden, haben sie nun Fotos von dem Fahrrad veröffentlicht.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 62-jährige Täter gegen 18.20 Uhr von einer aufmerksamen Zeugin beim Diebstahl gegenüber einer Apotheke in der Europaallee beobachtet. Sie verfolgte ihn daraufhin und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann schließlich in der Tannenhofstraße festnehmen und das zurückgelassene Fahrrad in der Ochsenzoller Straße sicherstellen.

Es handelt sich um ein älteres blaues Herrenrad des Herstellers „Hercules“, Typ Bali. Die Ermittler bitten um Hinweise zum Eigentümer unter (040) 52 80 60.