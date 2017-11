Verwaltungsgemeinschaft : Norderstedt kündigt Vertrag mit Ellerau

vergrößern 1 von 3 Foto: Maaß 1 von 3

von Claudia Ellersiek

erstellt am 08.Nov.2017

Ellerau | Die Stadt Norderstedt macht ernst: Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am Montag die Kündigung der Verwaltungsgemeinschaft mit Ellerau und die Aufnahme neuer Verhandlungen beschlossen. Es geht vor allem ums Geld. Elleraus Bürgermeister Eckart Urban (SPD, Foto links) steht damit wenige Monate vor dem Ende seiner politischen Laufbahn im Mai vor seiner vielleicht heikelsten Mission, denn das Verhältnis zwischen den Vertragspartnern gilt als schwierig.

Urban saß unter den Zuhörern, als das Thema im Ausschuss erörtert wurde, und musste zur Kenntnis nehmen, dass der Wunsch nach neuen Verhandlungen Konsens in der Norderstedter Politik ist. Aus der einstigen Liebesheirat ist längst eine Problembeziehung geworden, deren Fortsetzung sich Norderstedt teuer bezahlen lassen will. Im Raum steht eine Verdopplung der Kosten. „Wir zahlen bislang jährlich rund 670 000 Euro“, sagte Elleraus Bürgermeister.

Immerhin gibt es aus Norderstedt ein klares Verhandlungsangebot. „Uns ist an einer Fortsetzung der Kooperation gelegen, und deshalb sollen im kommenden halben Jahr intensive Gespräche geführt werden“, sagte Stadtsprecher Bernd-Olaf Struppek. Gleichzeitig stellte er allerdings klar, dass aus Norderstedter Sicht ein „Missverhältnis insbesondere zwischen den Personalkosten und dem, was wir dafür von der Gemeinde Ellerau bekommen“, besteht. Norderstedt und Ellerau – die Verwaltungsgemeinschaft sorgte bei näherer Betrachtung von Beginn an für Probleme.

Angedachte Verhandlungen mit alternativen Partnern wie Quickborn, Kaltenkirchen-Land und Henstedt-Ulzburg wurden nie ernsthaft geführt. Warum nicht, das erschließt sich heute nicht mal mehr dem damals noch nicht amtierenden Ellerauer Bürgermeister Urban. Dafür sah sich sein Vorgänger Torsten Thormählen (parteilos, Foto rechts), einer der Väter der Fusion mit Norderstedt und damals noch hauptamtlicher Bürgermeister, mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe bei den Verhandlungen vor allem eigene Interessen verfolgt.

Tatsächlich wurde mit der Vertragsunterzeichnung im Norderstedter Rathaus eine gut dotierte Dezernentenstelle für Thormählen eingerichtet. Damit war Elleraus Bürgermeister klarer Gewinner der Fusion. Andernfalls hätte er die Ellerauer Amtsgeschäfte als ehrenamtlicher Bürgermeister weiterführen müssen.

Zwar zogen beide Vertragspartner 2009 noch eine positive Bilanz, das Verhältnis allerdings blieb schwierig. In den Ellerauer Gremien wurde die Verwaltung gern mal kritisiert, wenn es den Fraktionen nicht schnell genug ging. Das kam in Norderstedt nicht gut an. Und auch die öffentliche Forderung Ellerauer Fraktionen nach Rückkehr zu einem hauptamtlichen Bürgermeister dürfte der Liebe der Norderstedter Verwaltung zu dem kleinen Partner einen empfindlichen Dämpfer verpasst haben. Und so verwundert es nicht, dass Urban die Stimmung im Norderstedter Hauptausschuss gestern als „geschäftsmäßig“ bezeichnete.

Der Ball liegt nun zunächst im Spielfeld von Manuela Petersen-Sielaf. Die Leiterin des Fachbereichs Organisation und Recht im Norderstedter Rathaus verpasst derzeit dem neuen Vertragsentwurf den letzten Schliff. „Wir ermitteln jetzt den Ist-Zustand, gucken, welche Leistungen tatsächlich für Ellerau erbracht werden und was die kosten“, sagte sie. In den Verhandlungen wird es dann unter anderem um die Frage gehen, ob es bei dem Aufwand bleiben soll.

Derzeit trägt Ellerau nach Aussage von Petersen-Sielaf die Kosten für das Personal im Bürgerbüro vor Ort allein. Die Kosten für die 17 Mitarbeiter im Ellerauer Rathaus trug die Gemeinde direkt nach der Fusion zunächst ebenfalls. Später stieg Norderstedt ein. Bis heute werden die Personalkosten je zur Hälfte von beiden Partnern getragen. Ob es dabei bleibt, darf bezweifelt werden. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Schwierigkeiten ist beiden Seiten an einer zügigen Aufnahme der Verhandlungen gelegen. „Ich hoffe, dass sie bis Ostern abgeschlossen sein werden“, so Urban.

Werden sich die Partner nicht einig, bleiben immer noch Kaltenkirchen-Land, Henstedt-Ulzburg und Quickborn. „Wenn wir da auch nichts werden, muss uns der Innenminister helfen“, so Urban. Womit sich der Kreis schließen würde, denn das Ressort leitet seit der Landtagswahl kein Geringerer als der zweite Vater der Verwaltungsgemeinschaft: Norderstedts ehemaliger Bürgermeister Hans-Joachim Grote (CDU).