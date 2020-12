Polizei sucht Zeugen : Norderstedt: Diebe brechen Auto auf und bauen Sitze aus

Unbekannte haben auf einem Firmengelände einen Mercedes Vito aufgebrochen und einen Schaden in Höhe von 3000 Euro angerichtet.

09. Dezember 2020, 17:28 Uhr

Norderstedt | In der Nacht von Sonntag (6. Dezember) auf Montag (7. Dezember), zwischen 20 und 9 Uhr, haben unbekannte Täter die Sitze aus einem Mercedes-Benz Vito in Norderstedt (Kreis Segeberg) entwendet. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Fahrzeug stand auf Firmenparkplatz

Der Vito war demnach auf einem Firmenparkplatz an der Ochsenzoller Straße abgestellt worden. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 3000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter Telefon (040) 52 80 60 entgegen.