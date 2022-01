Quickborn : Neujahrskonzert der Kammermusikfreunde mit dem Ensemble Bell'arte

Auf Einladung der Freunde der Kammermusik Quickborn treten die vier Musiker des Ensembles in Quickborn auf. Für das Konzert gibt es noch Karten.

14. Januar 2022, 07:00 Uhr

Auf Einladung der Freunde der Kammermusik Quickborn treten die vier Musiker des Ensembles in Quickborn auf. Für das Konzert gibt es noch Karten.

Das Interesse an der Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts verbindet die Musiker des Ensembles Bell'arte Salzburg miteinander. Diese gemeinsame Leidenschaft haben sie bereits auf zahllosen Bühnen Deutschlands präsentiert, ebenso in Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Großbritannien und in der Schweiz. Am kommenden Sonntag (16. Januar) wird das Ensemble in Quickborn auftreten. Dann stehen die vier Musiker gemeinsam ab 18 Uhr auf der Bühne des Artur-Grenz-Saals (Am Freibad 7).

Auf dem Programm des Neujahrskonzerts der Freunde der Kammermusik stehen Konzerte für Violine und Viola d’amore, Streicher und Basso continuo von Antonio Vivaldi. Intensität und nuanciertes Spiel zeichnet die Musiker aus, die unter der künstlerischen Leitung von Violinistin Siedel in Quickborn aufspielen.

Umfangreiches Repertoire erfordert verschiedene Besetzungen

Das umfangreiche Repertoire von Bell’arte erfordert verschiedene Besetzungen, die vom Duo, Trio, Quartett oder Consort bis zum größeren Kammermusikensemble reichen, das um Bläser oder namhafte Sänger erweitert ist. Über viele Jahre besteht eine musikalische Zusammenarbeit unter anderem mit Emma Kirkby, Nuria Rial, Monika Mauch, Jan Kobow, Klaus Mertens, Wolf Matthias Friedrich und Gotthold Schwarz.

Neujahrsempfang fällt aus

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird es keine Abendkasse geben, wie Vorsitzender Eberhard Hasenfratz ankündigt. Karten gibt es stattdessen in der Goethe-Apotheke, Harksheider Weg 99, sowie dem AKN-Service Center, Bahnhofstraße 114. Es gibt sie zum Preis von 25 Euro, Mitglieder des Quickborner Vereins zahlen 20 Euro, Schüler und Studenten 10 Euro.

Auf einen Neujahrsempfang ab 17 Uhr verzichtet der Vorstand in diesem Jahr. Zudem findet das Konzert unter der 2G-plus-Regel statt. Das bedeutet, dass sowohl Geimpfte als auch Genesene einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen müssen. Geboosterte müssen das nicht.