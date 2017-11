Investition : Neues Hauptquartier für Kleine Riesen Quickborn

vergrößern 1 von 2 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 2

von Claudia Ellersiek

erstellt am 23.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Quickborn | Das Team der Kleinen Riesen in Quickborn hat seine räumlichen Kapazitäten erweitert. Auf dem Gelände der Fachstelle der Ambulanten und Teilstationären Suchthilfe (ATS) in Schleswig-Holstein, Am Freibad 23, wurde mit Spenden ein Holzhaus errichtet, das Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien zukünftig für Treffen und Beratungsgespräche zur Verfügung steht. Hinter der Zuwendung in Höhe von 7.500 Euro steht eine Fußballmannschaft der katholischen Kirche in Quickborn.

„Wir sind Ende der 1980er Jahre aus der Jugendarbeit der Kirche heraus entstanden“, sagte Michael Malewski, der zu den Gründungsmitgliedern gehört und bis heute im grünen Trikot der Kirchenkicker aufläuft. Wenn sie gerade mal nicht den Ball über den Rasen schieben, feiern sie gern und verbinden das seit rund elf Jahren jeweils mit einem guten Zweck.

Vor allem während des Eulenmarkts, auf dem sie jedes Jahr einen Stand haben, kommt viel Geld zusammen. So könne das Team etwas von dem, was es bekomme, zurückgeben: Den Rasenplatz, auf dem die „Boys in green“, wie sie sich nennen, im Sommer spielen, stellt die Gemeinde Ellerau zur Verfügung. Den Hallenplatz für ihren Sport im Winter verdanken sie der Stadt Quickborn.

Die Finanzierung der 2011 in einem bundesweiten Wettbewerb ausgezeichnete Fachstelle Kleine Riesen bleibt eine Herausforderung. Die Grundfinanzierung übernimmt der Kreis Pinneberg, der jährlich 17500 Euro zahlt. Die Stadt Quickborn beteiligt sich mit 10000 Euro. „Und trotzdem sind die umfangreichen Angebote nur möglich, wenn wir sie aus zusätzlichen Mitteln wie Spenden finanzieren können“, so Tecklenburg. Dazu gehören besondere Ferienaktionen, die tiergestützte Arbeit und der Besuch eines Weihnachtsmärchens. Wer die Kleinen Riesen unterstützen möchte, kann für seine Spende das Konto bei der Evangelischen Bank, IBAN: DE 2152060 4101 3064 00574 überweisen. Stichwort: Kinderprojekt ATS – Kleine Riesen. Wer Fragen hat, bekommt unter Telefon (04106) 60000 Antworten. cel

So groß der Bedarf an Spendengeldern in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ist, so schwer fällt es den Spielern nach Aussage von Malewski, einen geeigneten Empfänger zu finden. Grund: „Uns ist es wichtig, dass wir jeweils ein abgeschlossenes Projekt fördern.“ Dabei gehe es ganz besonders um Nachhaltigkeit. „Wenn wir Geld in ein Projekt stecken, soll es Bestand haben.“ Diese Kriterien erschwerten die Suche.

Für die Fußballer Daniel Zwiener und Andreas Krogh sind die Kleinen Riesen ein Paradebeispiel für eine aus ihrer Sicht gelungene Unterstützung. Gleichzeitig sei die ausgezahlte Summe die bisher größte Spende, die die Mannschaft vergeben habe.

Für Bettina Taschinski, Leiterin der Fachtstelle in Quickborn, und ATS-Leiter Hans-Jürgen Tecklenburg ist die „außergewöhnliche Summe“ gleichzeitig Beweis für die Verbundenheit der Menschen in der Region mit der Arbeit in der Beratungsstelle. „Wir konnten uns mit dem Bau des Hauses einen Traum erfüllen“, sagte Taschinski.

Sie und ihr Team bieten „kleinen Riesen“ einen Zufluchtsort, Kindern und Jugendlichen also, die in einem suchtbelasteten Elternhaus groß werden und versuchen, trotz der Probleme von Vater , Mutter oder sogar beiden Eltern eine Alltagsstruktur aufrecht zu halten.

„Wir betreuen derzeit 28 Kinder im Alter zwischen vier und 18 Jahren aus Quickborn und der unmittelbaren Umgebung.“, so Taschinski. In Gruppen- und Einzelgesprächen können sie ihre Sorgen loswerden, bekommen neben Trost auch Hilfe und Unterstützung.

Für Tecklenburg ist das Angebot unverändert alternativlos, auch weil sich die Szene derzeit deutlich verändere. Er sehe eine deutliche Zunahme des Cannabis-Konsums. Die Zahl der Spiel- und Mediensüchtigen steige ebenfalls seit geraumer Zeit deutlich an. Dafür gehe die Zahl der Raucher zurück, und auch der Konsum synthetischer und anderer harter Drogen spiele in Quickborn nur eine untergeordnete Rolle.