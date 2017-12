Neue Tennishalle wird am 2. Januar eröffnet

von Claudia Ellersiek

erstellt am 22.Dez.2017 | 11:14 Uhr

15 Monate nach dem verheerenden Brand wird am Dienstag, 2. Januar, der Spielbetrieb in der neuen Halle des Vereins TuS Holstein Quickborn Tennis wieder aufgenommen. Zuvor haben Mitglieder und Gäste die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Tages der offenen Tür mit den neuen Örtlichkeiten vertraut zu machen und die moderne Tennishalle in Augenschein zu nehmen.Dazu lädt der Vorstand für Freitag, 29. Dezember, ab 16 Uhr auf das Gelände am Harksheider Weg 264 ein. „Jetzt, wo alles neu ist, erhoffen wir uns, dass der Stellenwert von Tennis in Quickborn wieder steigt“, sagte stellvertretender Vorsitzender Stefan Theobald gestern gegenüber unserer Zeitung. 2,5 Millionen Euro hat der Verein in die neue Immobilie investiert und bleibt damit im Kostenrahmen.

Die alte Halle war im Oktober 2016 durch Brandstiftung vollkommen zerstört worden.