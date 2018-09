Neue Mitte: Das kostet das Bauland

Finanzausschuss räumt Hasloher Bürgern ein Vorkaufsrecht ein

von shz.de

06. September 2018, 16:00 Uhr

Im Juli konnten sich die Mitglieder des Hasloher Finanzausschusses noch nicht einigen, wie hoch die Kaufpreise für Grundstücke in der Neuen Mitte II sein sollen. Wie berichtet, beauftragte Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) daraufhin ein Gutachten, um offene Fragen zu klären. Nun lag es den Mitgliedern des Ausschusses vor.

Die Kommunalpolitiker haben sich am Ende gegen die Empfehlung der Verwaltung ausgesprochen und folgten weitestgehend den Ergebnissen des im Vorfeld beauftragten Gutachtens. Sie einigten sich auf folgende Kaufpreise: Für ein Einfamiliengrundstück fallen 295 Euro pro Quadratmeter an. Dieser Preis gilt auch für Doppelhausgrundstücke. Grundstücke, auf denen ein Mehrfamilienhaus oder eine Stadtvilla errichtet werden sollen, kosten 450 Euro pro Quadratmeter. Damit liegen die anfallenden Kosten weit unter denen, die von der Verwaltung vorgeschlagen worden waren. „Wir sollten auf keinen Fall die Grundstücke unter Wert verkaufen. Am Ende ginge das zu Lasten der Gemeinde“, warnte Kay Löhr während der Sitzung, war später mit den aufgerufenen Preisen aber durchaus zufrieden.



Preise werden nach einem Jahr überprüft





Dass entgegen der Empfehlung der Verwaltung, ein einheitlicher Preis für die drei Kategorien gefordert werden soll, war fraktionsübergreifender Konsens der Politiker. Dennoch behalten es sich die Politiker vor, gegebenenfalls in Einzelfällen bei Vertragsverhandlungen den Preis noch einmal zu ändern.

Während in anfänglichen Diskussionen über die Kaufpreisfestlegung noch von einem möglichen Rabatt für Hasloher Bürger die Rede war, stieß dieser Vorschlag jetzt auf Ablehnung. „Wir sind nicht dafür, Haslohern einen Rabatt zu gewähren. Unser Haushalt sieht alles andere als gut aus. Während der eine sparen würde, leidet dann die ganze Gemeinde“, sagte Matthias Guckel (CDU). Dennoch soll Haslohern Bürgern ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden. Dieses gilt für diejenigen, die in Hasloh wohnen oder mindestens fünf Jahre lang in der Gemeinde gewohnt haben. Einen Nachweis dafür müssen die Bürger selbst organisieren. Des Weiteren sollen die nun vereinbarten Kaufpreise zum 31. Dezember des nächsten Jahres erneut überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder für alle Beschlusspunkte. Eine endgültige Entscheidung treffen jedoch die Gemeindevertreter im TuS-Heim, Am Sportplatz 2, heute ab 19.30 Uhr .