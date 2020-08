Neue E-Tankstellen an der A7 in Quickborn

Avatar_shz von shz.de

12. August 2020, 16:00 Uhr

Quickborn | Das Hansewerk hat in Quickborn fast 50 Ladepunkte für E-Autos aufgestellt. Gestern wurden die neue E-Tankstelle freigeschaltet. Als erstes durfte Landrat Oliver Stolz (parteilos, Mitte) als Vertreter der kommunalen Miteigentümer des Hansewerks seinen Dienstwagen aufladen. Für Hansewerk-Vorstand Matthias Boxberg (rechts) und E-Mobilitäts-Expertin Anna Sieck ist dies ein wichtiger Schritt in der Energiewende. 15 Ladepunkte sind öffentlich zugänglich. Darunter ist ein Gleichstrom-Schnellladepunkt, an dem in sechs Minuten 100 Kilometer Reichweite getankt werden können. 34 Ladepunkte sind für das Hansewerk reserviert, das seinen Fuhrpark bis 2025 klimaneutral machen will.