Quickborn : Neubau der Waldschule: Darum wird der Druck immer größer

Avatar_shz von Claudia Ellersiek

19. Januar 2022, 08:00 Uhr

Die Stadt Quickborn möchte sich Fördermittel für den Weiterbau der Waldschule im Ortsteil Heide sichern. Das setzt Politik und Verwaltung unter der Druck, denn die Zeitvorgaben sind strikt.

Seit vielleicht zehn Jahren arbeitet sich die Stadt Quickborn an ihren Schulen ab, um den Sanierungsstau aufzuarbeiten. Irgendwann aber werden der letzte Nagel in die Wand gehauen, der letzte Baum gesetzt, der letzte Stuhl aufgestellt sein, und dann ist das Langzeitprojekt abgeschlossen.

Eines, an dem sich die Kommune durchaus hätte verheben können: In kaum einen anderen Bereich buttert sie so viel Geld wie in die Modernisierung der Schulen. 60 Millionen Euro werden es am Ende sein – mindestens, muss man vor dem Hintergrund der aktuellen Teuerungsrate sagen.

Erheblicher Zeitdruck für Verwaltung und Politik

Entsprechend ist jede in den politischen Gremien getroffene Entscheidung eine millionenschwere. Eine ziemliche Bürde für ehrenamtliche Abgeordnete. Und nun setzt dieses Thema Verwaltung und Politik auch noch unter erheblichen Zeitdruck. Am Beispiel der Quickborner Waldschule zeigt sich, wie unberechenbar Planungsprozesse geworden sind und wie schwer es dieser Umstand den Kommunen macht. Was der Stadt in die Quere kommt, sind ausgerechnet in Aussicht gestellte Fördermittel.

Wer sie haben will, muss vor allem schnell bei Planung und Bauen sein und kurzfristig enorme Ressourcen zur Verfügung stellen. Ist das umsetzbar, wenn die Baufirmen ausgelastet sind und die städtischen Eigenmittel noch nicht zur Verfügung stehen? Der zuständige Referatsleiter im Quickborner Rathaus, Burkhard Arndt, hat da so seine Zweifel.

Fast etwas atemlos klang sein Vortrag während der jüngsten Sitzung des Quickborner Bildungsausschusses. Eine lange Liste an Fakten, mit denen Arndt den Sachverhalt umriss. Kurz zusammengefasst, geht es dabei um folgendes: Die Grundschule Walschule wird in drei Abschnitten bis 2029 praktisch neu gebaut. Stehen bleibt allein das historische Hauptgebäude. Darum gruppieren sich irgendwann neue Klassenräume, neue Gruppenräume, ein Musikraum und eine Mensa. Den Abschluss bildet der Bau einer neuen Sporthalle.

Schon vor Beginn des ersten Bauabschnitts standen Politik und Verwaltung wegen möglicher Fördergelder mächtig unter Zeitdruck. Damals klappte es mit der vorgezogenen Planung, vielleicht auch, weil alle Akteure nach den vielen Schulsanierungs- und Schulbaumaßnahmen in der Stadt auf alles vorbereitet sind. Folge: Die ersten Neubauten sind fast fertig und können in wenigen Wochen bezogen werden.

Baufirmen sind ausgelastet

Nun aber sind die Zeiten anders, schwieriger. Die Baufirmen sind ausgelastet, die Teuerungsrate in der jüngeren Vergangenheit des Landes einzigartig. Muss in dieser angespannten Lage ein Projekt vorgezogen werden, ist man gut beraten, die Hoffnungen auf ein Gelingen eher klein zu halten. Arndt tat das, als er verkündete, die Stadt könne eventuell Fördergelder des Landes und des Kreises bekommen, um den zweiten Bauabschnitt an der Waldschule zu realisieren.

Immer wird ein enger Zeitrahmen gesetzt, um an die Gelder ranzukommen, und das nervt mich. Dirk Rust, SPD-Ratsherr

Was ursprünglich für 2024 geplant war, muss nun passieren, will die Stadt ihre Chance nutzen. Immerhin geht es um bis zu 3 Millionen Euro. Ein starkes Druckmittel. Zuerst allerdings muss die Verwaltung es schaffen, bis Montag (28. Februar) den Antrag einzureichen und bis dahin dem zweiten Bauabschnitt zumindest grob durchzuplanen.

„Das ist alles extrem kurzfristig, und es kann sein, dass wir das nicht schaffen“, sagte Arndt angesichts des engen Zeitrahmens. Ganz ruhig übrigens, aber man darf getrost annehmen, dass er angefasst war. Zuvor hatte schon der SPD-Abgeordnete Dirk Rust mit seinem Verdruss nicht hinter dem Berg gehalten. „Immer wird ein enger Zeitrahmen gesetzt, um an die Gelder ranzukommen, und das nervt mich.“

Aber Arndt will es versuchen und muss sich bei der Planung und dem Verfassen des Antrags auch Gedanken darüber machen, wie er die Handwerker rankriegt, damit der Bau in zwei Jahren auch wirklich steht. Derweil haben die Fraktionen ein anderes Problem: Sie müssen auf die Schnelle ein paar Millionen Euro an Eigenmitteln zur Verfügung stellen, denn die bisherige mittel- und langfristige Finanzplanung für die Waldschule ist zumindest in Teilen hinfällig.

Kosten steigen vermutlich weiter an

Dabei war der Plan fein ausgetüftelt. 5 Millionen Euro hat der erste Bauabschnitt gekostet. Die beiden folgenden sollten nach ersten Schätzungen 6,94 Millionen Euro kosten, schön verteilt auf die Jahr 2024 bis 2029. Inzwischen gehen Fachleute von Kosten in Höhe von 7,5 Millionen Euro aus. Bauen ist nicht billiger geworden in den beiden letzten Jahren. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Politik entscheidet und ob die Verwaltung den neuen, engen Zeitplan einhalten kann.