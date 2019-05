Nazi-Opfer bekommt eine Erinnerungsstele

von Claudia Ellersiek

23. Mai 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Nur wenige Wochen nach der letzten Gedenkveranstaltung für das erste Opfer der Nationalsozialisten in Quickborn weihen Stadt und Verein Henri-Goldstein-Haus eine Stele für den am 5. März 1933 erschossenen Paul Warnecke mit einem Festakt ein. Das Mahnmal bekommt seinen Platz auf dem Gelände des Birkenwäldchens im Harksheider Weg ganz in der Nähe des AKN-Bahnübergangs und damit an der Stelle, an der der 19-Jährige starb.

Wie berichtet, war KPD-Mitglied Warnecke in der Nacht seiner Ermordung mit Parteifreunden unterwegs, als die Gruppe von SA-Soldaten aufgemischt und verfolgt wurde. Der Schlossergeselle starb auf der Flucht durch einen Schuss in den Rücken.

In Zukunft soll sein Schicksal zentraler Bestandteil der öffentlichen Erinnerungskultur in der Stadt sein, ähnlich wie die Stolpersteine. Der öffentliche Festakt findet am Dienstag, 11. Juni, ab 14 Uhr, im Birkenwäldchen statt. Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) und der Geschichtsforscher Jörg Penning werden über die Hintergründe der Tat informieren. Auch Warneckes Nichte Christa Abendroth hat angekündigt, an der Veranstaltung teilzunehmen. Alle interessierten Bürger sind ebenfalls eingeladen.