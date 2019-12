Polizei sucht Zeugen : Nächtliches Feuer in Ellerbek: Mercedes steht in Flammen

Das Fahrzeug war in der Königsberger Straße abgestellt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Avatar_shz von Andrea Stange

16. Dezember 2019, 13:00 Uhr

Ellerbek | Schreck in der Abendstunde für einen Fahrzeughalter aus Ellerbek. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist am Freitag, 13. Dezember, in der Königsberger Straße ein Mercedes der A-Klasse in Brand geraten. Passanten hatten gegen 23 Uhr das Feuer entdeckt und umgehend Feuerwehr und Polizei informiert.

Fahrzeughalter ermittelt

Die Polizeibeamten ermittelten den Fahrzeughalter und informierten ihn über den Brand. Er hatte sein Auto in der Königsberger Straße abgestellt und war von dort zum AKN Bahnhof gegangen.

Fahrzeugfront zerstört

Nach Informationen der Polizeidirektion Bad Segeberg wurde die Fahrzeugfront des Autos durch das Feuer zerstört. Zudem wurde der Innenraum stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 2000 Euro.

Zeugen können anrufen

Die Polizeibeamten schließen Brandstiftung als Brandursache nicht aus. Sie suchen deshalb Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers oder zu verdächtigen Personen machen können. Die Ermittler sind unter Telefon (0 41 01) 20 20 erreichbar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?