16. September : Nächtliche A7-Sperrung zwischen Quickborn und Schnelsen

Quickborn | Um ein Tragegerüst vom Brückenneubau Friedrich-Ebert-Straße zurückzubauen, muss die A7 zwischen der Anschlussstelle Quickborn und der Anschlussstelle Schnelsen-Nord am Schnelsen-Nord in der Nacht vom 16. auf den 17. September gesperrt werden. Das teilte die für den Ausbau der A7 zuständige Via Solutions Nord am Dienstag mit. Die Sperrung tritt am Samstag um 21 Uhr in Kraft und wird am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr wieder aufgehoben.

Umleitungen sind ausgeschildert, als Ausweichroute für den Fernverkehr bietet sich von Süden kommend die A1 ab dem Horster Dreieck bis zum Autobahndreieck Bagteheide, gefolgt von der A21 bis nördlich Bad Segeberg und der B205 bis zur Anschlussstelle Neumünster-Süd zurück auf die A7 an. Verkehr aus dem Norden stößt auf dieser Route am Horster Dreieck wieder auf die A7.

Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie auf shz.de/verkehr.

von Sarah Sauerland

erstellt am 29.Aug.2017 | 14:51 Uhr