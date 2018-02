Nächster Spielplatz wird erneuert

Quickborn schlägt die Neugestaltung des Platzes in der Zeppelinstraße vor. Im Haushalt stehen 25000 Euro bereit. Wie die Neugestaltung aussehen könnte, liegt auch in den Händen von Kindern und Jugendlichen. Sie sollen in die Planungen einbezogen werden.

von Claudia Ellersiek

22. Februar 2018, 14:30 Uhr

Quickborn | Die Stadt Quickborn setzt die Investitionen in die öffentlichen Spielflächen in diesem Jahr fort. Im Mittelpunkt der aktuellen Spielflächenbedarfsplanung steht der Platz in der Zeppelinstraße. Er ist einer von insgesamt 35, gehört zu den älteren und soll , wenn es nach dem Fachbereich Jugend geht, neu gestaltet werden. 25 000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse hat angekündigt, die Kinder und Jugendlichen erneut in die Planung einzubeziehen.

Der Platz in der Zeppelinstraße liegt idyllisch zwischen Nadelbäumen und grenzt an ein großes unbebautes Grundstück, auf dem in den nächsten Monaten eine Kindertagesstätte entstehen soll. Auf dem grobkörnigen Sand stehen Klettergerüste, ein Turm mit Rutsche und ein Hamsterrad. Es gibt eine Schaukel, eine Sitzecke, Wippetierchen und ein Klettergerüst aus Metall in Form einer Maus. Die letzte und bislang einzige Bewertung des Platzes im Internet stammt aus dem Jahr 2016. In dem Eintrag wird die Fläche für die etwas anderen Geräte gelobt: Hamsterrad und Trampolin – so etwas gibt es eben eher selten.

Ganz so gut sind die Noten, die Hesse und ihr Team der gestaltung geben, heute nicht mehr. In der jetzt von der Politik abgesegneten Planung wird der Abriss fast aller Spielgeräte empfohlen. Zwar müsse nicht zwingend alles weg, „aber wir möchten die Fläche neu gestalten“, so Hesse gegenüber unserer Zeitung. Für Donnerstag, 1. März, ist deshalb ein großes Treffen in der Zeppelinstraße geplant. Um 15.30 Uhr wollen Vertreter des Fachbereichs unter der Führung von Hesse mit Kindern und Jugendlichen erörtern, wie sie sich die Zukunft des Platzes vorstellen. „Sie wissen meistens gut Bescheid, haben viel Fantasie und ein klares Urteil“, sagte die Stadtjugendpflegerin. Alle interessierten jungen Quickborner und ihre Eltern sind dazu eingeladen. „Die Herausforderung besteht hier darin, dass die Fläche relativ klein ist und trotzdem altersübergreifend gestaltet werden muss“, so Hesse. Zudem solle Platz für freies Spiel und Bewegung bleiben.

Die Fläche in der Zeppelinstraße ist nicht die einzige, die den Fachbereich in den kommenden Monaten beschäftigen wird, wohl aber diejenige, für die die Stadt am meisten Geld ausgeben möchte. Ein großes Thema ist die naturnahe Gestaltung. Die Planung sieht sie etwa für den Zauchenplatz an der Ecke Marktstraße und Klingenberg und den Spielplatz in der Ricarada-Huch-Straße vor. Geht es um den Zauchenplatz, möchte Hesse ebenfalls den Quickborner Nachwuchs, aber auch die Angehörigen der Feuerwehr ins Boot holen. Der vordere Bereich könnte durch weitere Geräte aufgewertet, der Rest als Grünfläche verbleiben. Auf dem im vergangenen Jahr fertiggestellten Spielplatz Marie-Curie-Straße sollen zwei Holztore aufgestellt werden, die sich auch zum Klettern eignen. Neue Fußballtore bekommt auch der Bolzplatz an der Theodor-Storm-Straße. Zu den kleineren Verbesserungen gehören eine neue Sitzgruppe für den Platz in der Lornsenstraße sowie das von vielen Eltern gewünschte Kleinkindkarussell für den Spielplatz Prophetensee.