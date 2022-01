Grüne regen Debatte an : Nachhaltige Kommune: So könnte das Leben 2030 in Quickborn aussehen

Bündnis 90/Die Grünen haben erstmals öffentlich die Frage gestellt, wie Quickborn nachhaltiger werden kann. Ein Fachmann hat darauf Antworten gesucht und mit Bürgern diskutiert. Ein Fazit.

14. Januar 2022, 18:30 Uhr

Bündnis 90/Die Grünen haben erstmals öffentlich die Frage gestellt, wie Quickborn nachhaltiger werden kann. Ein Fachmann hat darauf Antworten gesucht und mit Bürgern diskutiert. Ein Fazit.

Verwirrend in jedem Fall, komplex auch, aber irgendwie mindestens ebenso abgedroschen – Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung sind viel strapazierte Begriffe, wissenschaftliche Größen, intellektuelle Gedankenspiele, die eine Vielzahl von Ansätzen vereinen. Zukunftsfähigkeit, Erhaltung eines Gleichgewichts und verantwortungsbewusstes Handeln verstehen die einen darunter. Achtsamkeit und Demut die anderen. Nun springen zunehmend die Kommunen auf diesen Zug auf und bringen damit einen Stein ins Rollen, der einen gesellschaftspolitischen Systemwechsel auslösen könnte.

Stadt und Bürger haben es in der Hand

Elmshorn und Barmstedt sind schon dabei, Quickborn könnte folgen. Bündnis 90/Die Grünen haben jetzt eine interessante Debatte angestoßen, deren Ausgang noch völlig offen ist. Sie zeigt aber, dass viele Menschen bereit wären, den aufwendigen Weg zu gehen. Das Gute daran: Die Stadt und ihre Bürger haben es selber in der Hand, wie groß die Neuausrichtung ausfallen soll. Gelingen aber kann das nur, wenn das Thema in der Mitte der Quickborner verankert wird, ohne akademische Attitüde und mit einleuchtenden, gut zu erreichenden Zielen.

Servicepartner mit kompliziertem Namen

Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung – sie trägt den Titel Agenda 2030. Sebastian Ohlmeyer sitzt in Bonn vor der Kamera und erzählt gut 40 Quickbornern etwas über eben dieses Strategiepapier, das Projekt Nachhaltige Kommune Schleswig-Holstein und die Nachhaltigkeitsziele der UN. Er arbeitet für die gemeinnützige GmbH Engagement Global und hier in der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt – wenn es um komplizierte Namen geht, macht Deutschland keiner was vor.

Bündnis 90/Die Grünen haben ihn nach Quickborn eingeladen – virtuell natürlich – und wollen von ihm wissen, wie das funktioniert. Und schnell begreift der Zuhörer: Man muss sich auf das Thema einlassen, das Arrangieren mit den komplizierten Namen und Bezeichnungen ist schon mal eine gute Übung.

Alle gesellschaftlichen Bereiche sind betroffen

Ohlmeyer bemüht sich, das Thema einfach darzustellen, runterzubrechen. Und erklärt etwa eine Stunde lang, was es bedeutet, wenn eine Kommune nachhaltiger, gerechter, gleichberechtigter, ökologischer wird. Verwaltung, Wirtschaft, Einkaufen, Bildung und Soziales – betroffen sind alle gesellschaftlichen Bereiche. Sie isoliert zu betrachten, auch das macht der Referent klar, ist kaum zielführend. Die Wechselwirkungen sind einfach zu dominant.

Für Quickborn könnte es um Felder wie Wohnen und nachhaltige Quartiere gehen, um nachhaltige Mobilität, nachhaltigen Konsum und gesundes Leben, lebenslanges Lernen, nachhaltige Kultur und nachhaltiges Wirtschaften. Wie bewirtschaftet man die Wälder in öffentlicher und privater Hand in Quickborn nachhaltiger? Wie verbessert man den Landschaftsschutz? Wie lässt sich Plastikmüller in der Stadt vermeiden? Das sind nur drei Fragen aus einem ganzen Katalog, die es nach Ansicht Ohlmeyers zu beantworten gilt, wenn die Stadt on das Programm einscheren will.

Da muss viel kommen aus den Verwaltung, und da muss auch Personal zur Verfügung gestellt werden. Sebastian Ohlmeyer, Engagement Global für Nachhaltigkeit

Gleichzeitig bietet er die Hilfe seiner Gesellschaft an, stellt aber auch klar: „Jede Kommune muss sich auf eine Zielvereinbarung einlassen.“ Die Erfolge in den einzelnen Bereichen werden regelmäßig gemessen, die Fortschritte und das Erreichte vermerkt. „Da muss viel kommen aus den Verwaltung, und da muss auch Personal zur Verfügung gestellt werden“, sagt er.

Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) ist bei ihm. Bislang, so merkt der Verwaltungschef an, seien eher einzelne Projekte umgesetzt worden. Das Radverkehrskonzept gehörte dazu, auch die Studie Kieler Straße. „Wenn wir demnächst einen Klimaschutzmanager haben, ist es an der Zeit, das Thema zu strukturieren und auf eine breitere Basis zu stellen.“

Wir müssen es hinkriegen, mit der Zivilgesellschaft Ziele zu formulieren. Thomas Beckmann, FPD-Chef

So aufwendig eine erneute Studie werden würde, die Stadt hat einen klaren Vorteil: Verwaltung und Bevölkerung sind geübt, wenn es um Beteiligungsprozesse geht – sowohl die digitalen als auch die im persönlichen Miteinander. Und darauf würde es wohl hinauslaufen: Erst die Festlegung auf eine Strategie, dann die Bestandsaufnahme. In einem dritten Schritt müssten in Workshops die Themenfelder identifiziert werden, bevor es auf eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie hinausläuft.

Für FDP-Chef Thomas Beckmann hängt das Gelingen ganz entscheidend von zwei Faktoren ab. Jeder müsse sich im Klaren sein, dass er einen Beitrag zu leisten habe, und „wir müssen es hinkriegen, mit der Zivilgesellschaft Ziele zu formulieren“.