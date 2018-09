Nach Steinwurf: Ellerau schützt seine Mitarbeiter

Nach Übergriff eines wütenden Bürgers kam Sicherheitsdienst / Jetzt wurden Fluchttüren eingebaut

von Claudia Ellersiek

24. September 2018, 16:00 Uhr

Die Gemeinde Ellerau schützt die Mitarbeiter in den drei Bürgerbüros im Erdgeschoss des Rathauses zukünftig durch zusätzliche Türen, die im Krisenfall einen gefahrlosen Rückzug ermöglichen. Das hat Bürgermeister Ralf Martens (BVE) während der Gemeinderatssitzung am Donnerstag mitgeteilt. Anlass für die Maßnahme ist demnach ein Vorfall vom Juni. Damals hatte ein wütender Bürger zuerst die Windfangtür des Verwaltungssitzes mit einem Stein eingeworfen und anschließend die Mitarbeiterinnen beschimpft und bepöbelt. „Danach haben wir einen Sicherheitsdienst engagiert, der das Rathaus vier Wochen lang geschützt hat“, so Martens. Als Dauerlösung war das allerdings nie geplant. Nun sorgen die neuen Türen nach Angaben des Verwaltungschefs für ein Gefühl der Sicherheit und damit Entspannung unter den betroffenen Mitarbeitern.

Bislang mussten sie in den Bürgerbüros jeweils an den Besuchern vorbei, wenn sie den Raum verlassen wollten. Bei einem Angriff hätten sie damit in der Falle gesessen. Ab sofort können sie im Ernstfall nun nach hinten ausweichen und sind dann gleich im angrenzenden Büro, wo ein weiterer Mitarbeiter sitzt.

Mit diesen Überlegungen ist Ellerau nicht allein. Das Thema Sicherheit ist auch im Quickborner Rathaus eins. Das bestätigte der zuständige Fachbereichsleiter Volker Dentzin auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir hatten in den vergangenen Jahren keine Vorfälle, aber es ist wichtig, die Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren“, sagte er. Demnach finden Kundenkontakte inzwischen fast ausschließlich in Besprechungszimmern statt, die ebenfalls über eine Fluchttür verfügen und gut einsehbar sind. Dazu gibt es nach Angaben von Dentzin klare Regeln, die die Sicherheit weiter erhöhen sollen. „Zum Beispiel gehören Locher und Scheren nicht auf den Schreibtisch, weil sie als Waffe verwendet werden könnten“, sagte er.