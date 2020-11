Polizei sucht weitere Opfer : Nach sexuellen Übergriffen auf Frauen in Quickborn und Hasloh: 25-Jähriger festgenommen

Die Kriminalpolizei kam dem Täter mit Hilfe von Videoaufnahmen auf die Schliche.

von Claudia Ellersiek

17. November 2020, 17:15 Uhr

Quickborn/Hasloh | Beamte der Kriminalinspektion Pinneberg haben am Donnerstag (12. November) einen 25 Jahre alten Quickborner festgenommen, der mindestens drei Frauen sexuell belästigt haben soll. Alle Taten ereigneten sich im Bahnhofsumfeld. Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Opfer gibt und bittet die Frauen nun, sich zu melden. Das ist bis jetzt bekannt:

Sonnabend, 29. August: Eine 17-Jährige verlässt gegen 0.30 Uhr die AKN im Zentrum von Quickborn und geht die Bahnhofstraße entlang. Dabei wird sie nach Angaben der Polizei von einem Mann verfolgt, der ein Fahrrad mit sich führt und sich von hinten näherte. „Plötzlich wurde die Frau unvermittelt von der Person gepackt, festgehalten und offenbar sexuell motiviert an das Gesäß gegriffen“, schildert Polizeisprecherin Sandra Firsching in einer Presseerklärung. Die junge Auszubildende macht lautstark auf sich aufmerksam und schlägt ihren Angreifer damit in die Flucht. Er entfernt sich durch die Schulstraße in Richtung Freibad.

Mittwoch, 23. September: Gegen 21.45 Uhr verlässt eine 17-Jährige die AKN am Bahnhof in Hasloh. Hinter ihr steigt nach Angaben der Polizei ein Mann aus, der sie zunächst um Feuer für seine Zigarette bittet. Danach attackiert er sie verbal mit sexuellen Bemerkungen und fasst ihr schließlich unvermittelt in den Schritt.

Auch bei dieser Tat führte der Täter ein Fahrrad mit sich. Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg

Montag, 9. November: Eine 20 jahre alte Frau verlässt um 18 Uhr am Bahnhof in Quickborn die AKN und macht sich auf den Heimweg. In der Feldbehnstraße wird auch sie von einem aufholenden Fahrradfahrer um Feuer gebeten. Die Frau kann ihm nicht helfen, der Täter fährt zunächst weiter. Dann jedoch bleibt er stehen, wartet auf sein Opfer, fasst ihm ans Gesäß und versucht, es ins Gebüsch zu drängen. „Aufgrund der starken Gegenwehr und der Schreie der 20-Jährigen ließ der Täter von dieser ab und entfernte sich mit dem Fahrrad“, beschreibt Firsching den Tathergang.

Videoaufnahmen sichergestellt

Bereits nach der zweiten Tat konnte die Polizei nach offiziellen Angaben Videoaufnahmen sicherstellen, die inzwischen ausgewertet wurden. Das Bildmaterial brachte die Ermittler schließlich auf die Spur des Täters. Bei der Durchsuchung seiner Wohnräume wurde die Kleidung sichergestellt, auf die die Opfer in allen drei Fällen hingewiesen hatten. Der Mann hat inzwischen gestanden, die Taten verübt zu haben.

Nun bittet die Polizei weitere Geschädigte, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (04101) 2020 zu melden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat einen dunklen Bart und spricht gebrochen Deutsch. Er war zur Tatzeit unter anderem mit einer hellbraunen Lederjacke bekleidet.