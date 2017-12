Postfiliale in Ellerbek : Nach Raubüberfall: Kripo veröffentlicht Phantombild

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg 1 von 1

von Kira Oster

erstellt am 13.Dez.2017 | 00:00 Uhr

Ellerbek | Die Polizei fahndet weiterhin nach zwei bislang unbekannten Tätern, die im November schwer bewaffnet ein Geschäft in der Pinneberger Straße in Ellerbek (Kreis Pinneberg) überfallen haben. Deswegen haben die Ermittler am Mittwoch ein Phantombild von einem der Täter veröffentlicht.

Am 23. November gegen 18 Uhr haben zwei bislang unbekannte Personen die Ellerbeker Postfiliale mit integriertem Lotto- und Tabakgeschäft überfallen. Die Männer bedrohten die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe sowie einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Es gelang den teilweise maskierten Tätern das Gebäude zu verlassen und mit Fahrrädern über die Drosselstraße in Richtung Süntelstraße zu fliehen. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der sich schnell in der Filiale informierte und mit einem Fahrrad die Verfolgung aufnahm.

Einer der Täter verpasste dem Zeugen mit einer Art Schlagstock einen Hieb gegen den Kopf, worauf dieser von der weiteren Verfolgung absah. Der Zeuge blieb dank seines Fahrradhelms unverletzt. Die beiden Unbekannten setzten ihre Flucht for, ließen jedoch eins der beiden Fahrräder am Tatort zurück. Eine intensive Fahndung mitmehreren Streifenwagen, Diensthunden sowie einem Polizeihubschrauber verlief damals ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?