Kreis Pinneberg : Nach mehreren Einbrüchen rund um Weihnachten: Polizei sucht nach Zeugen

Bislang Unbekannte sind in Häuser in Quickborn, Klein Nordende und Ellerbek eingebrochen. Teilweise blieb es bei dem Versuch.

von Caroline Hofmann

28. Dezember 2020, 14:41 Uhr

Kreis Pinneberg | Kurz vor Heiligabend und während der Weihnachtsfeiertage hat es im Kreis Pinneberg gleich mehrere versuchte und vollendete Einbrüche in Wohnhäuser gegeben. Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg gab es Fälle in Quickborn, Ellerbek und Klein Nordende. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Einbrüche in Klein Nordende

In Klein Nordende sind Unbekannte am Heidgrabener Weg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Tatzeitpunkt wird auf Dienstag (22. Dezember, 6.30 Uhr) bis Mittwoch (23. Dezember, 12.30 Uhr) eingegrenzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe.

Weitere Fälle am 15. Dezember

Bereits am Dienstag (15. Dezember) ist es zudem zu einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruch ebenfalls in Klein Nordende gekommen. „Unbekannte Täter verschafften sich im Waldweg in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.05 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen“, schildert Polizeisprecherin Sandra Firsching.

An der Straße Speelwark Padd sind bislang unbekannte Täter zudem in der Zeit von 7.30 bis 17.30 Uhr mit brachialer Gewalt Zutritt in ein weiteres Einfamilienhaus eingedrungen. Laut Firsching liegen aktuell keine Informationen zur Beute vor.

Versuchter Einbruch in Quickborn

Am Mittwoch (23. Dezember) haben Unbekannte versucht in ein Mehrfamilienhaus in der Quickborner Bahnhofstraße einzubrechen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollten die Täter zwischen 8.30 und 17 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eindringen. Das Mehrfamilienhaus befindet sich in Friedhofsnähe. Laut Polizeisprecher Lars Brockmann ist es allerdings bei dem Versuch geblieben. „Zum Eindringen in die Wohnung kam es der Spurenlage nach nicht“, schildert er.

Nachbarn bemerken Einbrecher in Ellerbek

In Ellerbek haben der oder die Täter am selben Tag zugeschlagen. Gegen 17 Uhr hatte ein Mann dort versucht, sich gewaltsam Zutritt in das Erdgeschoss eines Doppelhauses am Moordamm zu verschaffen. Auch hier blieb es bei dem Versuch, da aufmerksame Nachbarn den Mann beobachteten und auch sich aufmerksam machten.

Der Unbekannte floh daraufhin, ohne in das Haus eindringen zu können, erläutert Kai Hädicke-Schories von der Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Kapuzenjacke.

Täter brechen in Doppelhaushälfte ein

Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages (25. Dezember) ist es in der Quickborner Friedlandstraße dann zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter zwischen 12.35 und 22.55 Uhr in das Wohnhaus ein und durchsuchten es. Was sie genau gestohlen haben, steht laut Brockmann noch nicht fest.

Die Kriminalinspektion Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer zum Tatzeitpunkt eine verdächtige Person beobachtet hat, möge sich mit den Beamten und der Rufnummer (04101) 2020 in Verbindung setzen.

Wichtige Präventionshinweise der Polizei:

Gerade bei längerer Abwesenheit warnt die Polizei: „Vermeiden Sie Signale, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.“ Weiter sollen möglichst keine Abwesenheitshinweise auf dem Anrufbeantworter gespeichert werden. Auch vom Teilen von Fotos und Videos aus dem Urlaub in sozialen Medien rät die Polizei dringend ab. Empfohlen wird, mit den Nachbarn zu sprechen. „Diese können nicht nur das Haus im Auge behalten, sondern aktiv dafür sorgen, dass der Briefkasten nicht überquillt, im Garten nichts darauf hindeutet, dass niemand zu Hause ist, die Rollläden bewegt werden und zu wechselnden Zeiten Licht im Haus brennt.“

Weitere Hinweise zum richtigen Verhalten finden Sie hier und auf der Homepage der Landespolizei. Bei verdächtigen Beobachtungen am eigenen oder Nachbarshaus sofort die 110 rufen!